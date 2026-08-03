Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытый фрукт оказался мощнее суперфудов: одно изменение в меню серьезно разгрузит печень
Огонь не забыт: турецкие курорты готовятся к новым рискам из-за жары и сильного ветра
Физики из Луизианы узнали, что произойдёт, если 7 миллиардов людей прыгнут одновременно
Избыток порошка делает вещи грязнее: эксперты объяснили, почему привычная дозировка не работает
Мох, желтые листья и слабые перцы исчезнут: простой способ восстановить почву на участке за один сезон
Элегантный десерт с необычным оттенком: рецепт плотного кунжутного пудинга для семейного чаепития
Токсины вместо пользы: заготовка дикоросов вблизи определенных зон сделает их ядовитыми
Осужденные из Перми очищают реку Мулянка от нефтепродуктов
Обновленный мост в Вытегре обеспечит транспортную доступность района

В Орле не осталось легальных и безопасных пляжей для плавания

Россия » Центр » Орел

Роспотребнадзор обновил список пляжей Орловской области, где купание запрещено из-за грязной воды. В перечень снова вернулось озеро "Светлая жизнь", которое жители Орла считают одним из главных мест летнего отдыха.

Песок
Фото: https://unsplash.com by Nelly Antoniadou is licensed under Free
Песок

Месяц назад, 27 июня, этот пляж вывели из списка запретных, признав воду безопасной. Однако спустя четыре недели показатели качества воды снова ухудшились.

В самом Орле ситуация остается критической: вода непригодна для купания на обоих официальных пляжах — в том числе и в городском парке. Специалисты ведомства объясняют это нарушением микробиологических норм. Для обычного горожанина это означает, что легальных и безопасных мест для плавания в черте города сейчас нет.

Проблемы коснулись и Орловского муниципального округа. Здесь Роспотребнадзор забраковал воду на всех трех официальных точках: в пансионате "Мечта", а также на прудах "Андриабуж" и "Сахарный".

Район / Округ Пляжи с запретом на купание
Орел (город) озеро "Светлая жизнь", пляж в городском парке
Орловский муниципальный округ пансионат "Мечта", пруды "Андриабуж" и "Сахарный"
Глазуновский район д. Ловчиково
Свердловский район д. Васильевка
Урицкий район д. Большое Сотниково
Хотынецкий район п. Звезда
Шаблыкинский район п. Шаблыкино
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Военные новости
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Садоводство, цветоводство
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Недвижимость
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Животноводы Киргизии получат кредиты под 3% на развитие племенного дела
В Мелитополе нашли мясо неизвестного происхождения в общепите
В Казахстане долги по займам под залог личных вещей больше не будут влиять на кредитный рейтинг
Две трети новых объектов в Набережных Челнах оказались заводами и складами
Доля качественных автомобильных дорог в ХМАО достигла 82 процентов
Узбекистан передал Киргизии два населенных пункта в обмен на равноценные участки земли
Иследователи Казахстана рассказали, как люди в древности спасали от жары
Наука может многое, но не это: сейсмический удар по Венесуэле доказал в очередной раз
Узбекистан наращивает выпуск авиакеросина из-за роста числа международных рейсов
Азербайджан переносит банк данных по домашнему насилию в правительственное облако G-cloud
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.