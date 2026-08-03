В Орле не осталось легальных и безопасных пляжей для плавания

Роспотребнадзор обновил список пляжей Орловской области, где купание запрещено из-за грязной воды. В перечень снова вернулось озеро "Светлая жизнь", которое жители Орла считают одним из главных мест летнего отдыха.

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Месяц назад, 27 июня, этот пляж вывели из списка запретных, признав воду безопасной. Однако спустя четыре недели показатели качества воды снова ухудшились.

В самом Орле ситуация остается критической: вода непригодна для купания на обоих официальных пляжах — в том числе и в городском парке. Специалисты ведомства объясняют это нарушением микробиологических норм. Для обычного горожанина это означает, что легальных и безопасных мест для плавания в черте города сейчас нет.

Проблемы коснулись и Орловского муниципального округа. Здесь Роспотребнадзор забраковал воду на всех трех официальных точках: в пансионате "Мечта", а также на прудах "Андриабуж" и "Сахарный".

Район / Округ Пляжи с запретом на купание Орел (город) озеро "Светлая жизнь", пляж в городском парке Орловский муниципальный округ пансионат "Мечта", пруды "Андриабуж" и "Сахарный" Глазуновский район д. Ловчиково Свердловский район д. Васильевка Урицкий район д. Большое Сотниково Хотынецкий район п. Звезда Шаблыкинский район п. Шаблыкино