В Мелитополе нашли мясо неизвестного происхождения в общепите

Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с прокуратурой выявили нарушения ветеринарного законодательства на трёх предприятиях общественного питания в Мелитополе. Об этом сообщили в пресс-службе управления. Предпринимателям назначили штрафы на общую сумму 36 тысяч рублей. По материалам проверки, в одном из заведений готовая молочная продукция и яйца поступали без ветеринарных сопроводительных документов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain говяжьи ребрышки

В другом предприятии без надлежащей документации поставляли морепродукты, рыбу, молочную, мясную продукцию и яйца. В столовой проверяющие зафиксировали отсутствие меню и молочной продукции. Колбасные изделия и мясо также доставляли без ветеринарных документов. Кроме того, на складе обнаружили 66 килограммов мяса неизвестного происхождения — предположительно свинины, говядины и птицы. Наличие ветеринарных сопроводительных документов подтверждает безопасность продукции и её происхождение.

Их отсутствие не позволяет проследить путь продукта от производителя до потребителя и создаёт риски для здоровья посетителей заведений.