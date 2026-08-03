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В Мелитополе нашли мясо неизвестного происхождения в общепите

Россия » Новороссия » Запорожье

Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с прокуратурой выявили нарушения ветеринарного законодательства на трёх предприятиях общественного питания в Мелитополе. Об этом сообщили в пресс-службе управления. Предпринимателям назначили штрафы на общую сумму 36 тысяч рублей. По материалам проверки, в одном из заведений готовая молочная продукция и яйца поступали без ветеринарных сопроводительных документов.

говяжьи ребрышки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
говяжьи ребрышки

В другом предприятии без надлежащей документации поставляли морепродукты, рыбу, молочную, мясную продукцию и яйца. В столовой проверяющие зафиксировали отсутствие меню и молочной продукции. Колбасные изделия и мясо также доставляли без ветеринарных документов. Кроме того, на складе обнаружили 66 килограммов мяса неизвестного происхождения — предположительно свинины, говядины и птицы. Наличие ветеринарных сопроводительных документов подтверждает безопасность продукции и её происхождение.

Их отсутствие не позволяет проследить путь продукта от производителя до потребителя и создаёт риски для здоровья посетителей заведений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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