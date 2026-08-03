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Две трети новых объектов в Набережных Челнах оказались заводами и складами

Россия » Поволжье » Казань

Промышленный сектор Набережных Челнов стал главным драйвером строительства в первой половине 2026 года. Из 119 объектов, получивших разрешение на ввод в эксплуатацию, две трети пришлось на заводы и складские комплексы. Рост инвестиций в производство подтверждает статус Автограда как одного из ведущих индустриальных центров Поволжья.

Строительная площадка
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строительная площадка

Ставка на производство

По данным заместителя руководителя исполкома Мансура Фаттахова, доля промышленных и производственно-складских объектов в общем объеме ввода достигла 66%. Среди ключевых сданных объектов — фасовочный цех и склад «Эссен Продакшн АГ», корпуса «Техно-логики», «Мегатрона» и «Тэмпо», а также здание компании «Пласткам».

Параллельно с этим застройщики возводят новые площадки. В работе находятся логистический центр «Риат» (32 тыс. кв. м), завод по переработке культур «Агромай», корпуса «Лидертрак», «Хуанхэ» и «Луча», а также склад комбината имени С.П. Титова.

"Набережные Челны были, есть и остаются крупным промышленным центром. Это наша судьба. Строительство новых производственных площадок говорит о том, что бизнес уверен в будущем и строит планы на годы вперед", — подчеркнул мэр Наиль Магдеев.

Рынок жилья и цены

Жилой сектор демонстрирует противоречивую динамику. Несмотря на падение спроса на новостройки по сравнению с прошлым годом, объем продаж за первое полугодие вырос до 13 млрд рублей. Причина не в количестве сделок, а в стоимости: средняя цена квадратного метра в городе поднялась до 160 тыс. рублей.

Показатель Значение / Объем
План ввода жилья на 2026 год 300 тыс. кв. м
Фактический ввод за полугодие 240,2 тыс. кв. м (80% плана)
Количество строящихся многоквартирных домов более 50 объектов (около 600 тыс. кв. м)
Очередь на социальную ипотеку 752 семьи

Социальная инфраструктура и школы

На развитие социальных объектов в 2026 году выделили 6,3 млрд рублей. Значительная часть средств направлена на образование: капремонт школ обойдется в 1,4 млрд рублей. Строители практически завершили работы в школе №45 (готовность 99%), активно обновляют лицей №78 имени А. С. Пушкина и школы №55, №58.

Одним из самых дорогих проектов стало строительство двух общежитий Набережночелнинского института КФУ на 1082 места. Стоимость объекта составляет около 2 млрд рублей, текущая готовность — 30%.

В сфере медицины обновляют инфекционную больницу и онкодиспансер (где откроется филиал РКОБ имени Е. В. Адамюка). Также в плане стоят БСМП имени Р. С. Акчурина и Госпиталь для ветеранов войн.

Благоустройство и экология

Город обновляет общественные пространства и административный сектор. Завершается ремонт фасада мэрии (затраты — 300 млн рублей, готовность 91%). В парке «Прибрежный» обустраивают пешеходный мост и настилы, а на набережной имени Фикрята Табеева устанавливают системы автополива и новый павильон.

Отдельное внимание уделяют экологии и инфраструктуре жизнеобеспечения:

  • Очистка реки Мелекески продлится до 2027 года;
  • В следующем году планируют начать очистку реки Челны;
  • На модернизацию водопроводных и канализационных сетей направили почти 2 млрд рублей;
  • Строительство и ремонт дорог оценивается в 3 млрд рублей.

"Республика Татарстан, раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов и Правительство Российской Федерации находят возможность выделять средства на ремонт социально-культурных объектов", — отметил Наиль Магдеев.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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