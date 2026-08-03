Санкт-Петербург занял 11-е место в рейтинге качества автомобильных дорог

Санкт-Петербург занял 11-е место в российском рейтинге качества автомобильных дорог. Город не попал в первую десятку регионов, уступив в этом показателе Адыгее и Дагестану. Данные за конец 2025 года опубликовало агентство РИА Новости.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дорога в окружении природы

В Петербурге нормативным требованиям соответствуют 71,2% автомобильных дорог общего пользования. В Ленинградской области ситуация сложнее: доля качественных трасс составляет 62%. При расчетах учитывались дороги всех уровней — от региональных и межмуниципальных до местных.

Регион Доля дорог по нормам (%) Плотность сети (км / 1 тыс. кв. км) Москва 100% 2581 Санкт-Петербург 71,2% 2569 Московская область 72,2% 879 Ленинградская область 62% 225

Лидерами рейтинга стали Москва, Челябинская область и Ингушетия. Также в топ-10 вошли Севастополь, ХМАО, Адыгея, Краснодарский край, Дагестан, Московская и Тюменская области.

Помимо общего качества, аналитики оценили плотность дорожной сети. Здесь Петербург почти сравнялся с Москвой: в Северной столице на одну тысячу квадратных километров приходится 2569 км дорог, что всего на 12 км меньше московского показателя. Ленинградская область в этом зачете занимает 28-е место с плотностью 225 км.

В целом по стране наблюдается положительная динамика. За последние пять лет доля региональных и местных дорог, соответствующих нормативам, выросла с 50,4% до 55,2%.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова