Санкт-Петербург занял 11-е место в российском рейтинге качества автомобильных дорог. Город не попал в первую десятку регионов, уступив в этом показателе Адыгее и Дагестану. Данные за конец 2025 года опубликовало агентство РИА Новости.
В Петербурге нормативным требованиям соответствуют 71,2% автомобильных дорог общего пользования. В Ленинградской области ситуация сложнее: доля качественных трасс составляет 62%. При расчетах учитывались дороги всех уровней — от региональных и межмуниципальных до местных.
|Регион
|Доля дорог по нормам (%)
|Плотность сети (км / 1 тыс. кв. км)
|Москва
|100%
|2581
|Санкт-Петербург
|71,2%
|2569
|Московская область
|72,2%
|879
|Ленинградская область
|62%
|225
Лидерами рейтинга стали Москва, Челябинская область и Ингушетия. Также в топ-10 вошли Севастополь, ХМАО, Адыгея, Краснодарский край, Дагестан, Московская и Тюменская области.
Помимо общего качества, аналитики оценили плотность дорожной сети. Здесь Петербург почти сравнялся с Москвой: в Северной столице на одну тысячу квадратных километров приходится 2569 км дорог, что всего на 12 км меньше московского показателя. Ленинградская область в этом зачете занимает 28-е место с плотностью 225 км.
В целом по стране наблюдается положительная динамика. За последние пять лет доля региональных и местных дорог, соответствующих нормативам, выросла с 50,4% до 55,2%.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.