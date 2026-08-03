Программа финансовой поддержки студентов-родителей в Омске продлена на 2027 год

Власти Омской области намерены продлить действие региональной программы финансовой поддержки молодых родителей. Согласно подготовленному проекту правок, региональные социальные выплаты для студенческих семей будут актуальны и в 2027 году. Соответствующая инициатива регионального Минтруда опубликована на официальном портале ведомства для прохождения необходимых согласований.

Фото: unsplash.com by Gabriel Rodrigues is licensed under Free to use under the Unsplash License Женщина с ребенком

Изменения в нормативном акте носят технический, но значимый характер: в тексте указа губернатора даты действия программы "2026 год" заменят на "2027 год". Это позволит сохранить преемственность мер демографической политики в период, когда в регионе также активно обсуждаются пенсии и соцпособия, график выдачи которых периодически корректируется из-за праздничных дней. Право на получение средств сохраняется за парами, в которых оба или единственный родитель обучаются на очных отделениях вузов или колледжей.

Условия получения и объемы финансирования

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию данной инициативы в 2027 году из областной казны планируется выделить 10 миллионов рублей. Профильное министерство прогнозирует, что получателями материальной помощи станут около 100 человек. Как сообщает издание gorod55.ru, замена дат необходима для бесперебойного обеспечения выплат тем студентам, чьи дети появятся на свет в период с января 2025-го по конец декабря 2027 года.

Ранее журналисты выяснили, что реальное количество заявителей пока остается невысоким: по состоянию на осень текущего года деньги получили лишь 40 человек. Возможно, рост информированности о господдержке поможет улучшить статистику, аналогично тому, как сельские жители активнее включаются в развитие сельских территорий через грантовые механизмы.

"Поддержка студенческих семей — это важный инструмент удержания молодежи в регионе, так как именно в период учебы закладывается фундамент для дальнейшей профессиональной реализации на местах", - подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Сроки и процедура оформления

Для назначения пособия заявителям необходимо подтвердить статус студента очной формы обучения. Важным условием является рождение ребенка именно в установленный указом временной промежуток. В министерстве подчеркивают, что средства уже предусмотрены в перспективном бюджетном плане ведомства на будущий период.

Стоит отметить, что регион старается комплексно подходить к поддержке граждан, внедряя различные субсидии. Так, помимо детских выплат, в Омске продолжается прием заявок на выплаты из бюджета для перевода частных домовладений с печного на газовое отопление.

Ответы на популярные вопросы о выплатах студенческим семьям

Кто имеет право на получение данной выплаты в Омской области?

Выплата полагается семьям, в которых оба родителя (или единственный родитель) являются студентами очной формы обучения вузов или средних специальных учебных заведений.

На какой период продлевается мера поддержки?

Согласно новому проекту указа, программа будет действовать до 31 декабря 2027 года включительно.

Какая сумма заложена в бюджете на эти цели?

Министерство труда региона планирует направить на обеспечение программы в 2027 году 10 миллионов рублей.

Сколько семей смогут получить помощь в 2027 году?

По предварительным расчетам властей, мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 100 студенческих семей.

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