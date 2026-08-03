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Власти Татарстана готовят площадки для многодетных семей в пяти муниципальных районах республики

Россия » Поволжье » Казань

Власти Татарстана намерены обеспечить бесплатными земельными участками порядка 2,4 тысячи многодетных семей до наступления 2027 года. На текущий момент в республике ведется активная подготовка территорий: специалисты прокладывают дорожную сеть и подводят инженерные коммуникации. Только в текущем году обладателями собственной земли уже стали 877 семей, а еще 1 255 наделов находятся в стадии распределения.

Семья в машине
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семья в машине

География и инфраструктура новых поселений

Для расширения земельного фонда власти подготовили площадки в пяти муниципальных районах республики, рассчитанные на 1,7 тысячи заявителей. Наибольшее количество участков — 735 единиц — выделено в Пестречинском районе, охватывающем четыре сельских поселения. В Верхнеуслонском районе под застройку передадут 395 наделов, в Лаишевском — 160, а в Зеленодольском и Высокогорском районах подготовлен 81 и 32 участка соответственно. Учитывая, что спрос на ипотеку для частных домов в Татарстане демонстрирует уверенный рост, наличие готовых площадок становится критически важным для развития сектора индивидуального жилья.

С 2025 года на развитие инфраструктуры в таких поселках республиканский бюджет будет ежегодно выделять 1 млрд рублей. Средства направят на строительство водопроводов и дорог, а участки казанских очередников дополнительно включили в программу газификации. Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на председателя комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани Рената Галяутдинова, участки должны быть пригодны для полноценного использования. По его словам, поиск новых территорий не прекращается, так как в очереди на получение земли сегодня числятся более 18 тысяч многодетных семей региона.

"Выделение земли — это лишь половина дела, ведь без дорог и сетей строительство превращается в долгострой. Важно, что регион внедряет альтернативные выплаты, так как в крупных агломерациях свободный земельный фонд физически исчерпан, и 200 тысяч рублей могут стать хорошим подспорьем для закрытия части ипотечного долга", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Альтернативная поддержка и финансовые выплаты

Для жителей Казани и Набережных Челнов предусмотрен вариант получения денежной компенсации в размере 200 тысяч рублей вместо натурального надела. Министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин ранее пояснял, что такая мера введена из-за дефицита свободных земель в границах крупных городов.

На текущий момент уже подано 38 заявок на выплату, и 21 семья успешно получила средства, которые можно направить на улучшение жилищных условий. Это решение помогает снизить нагрузку на очередь в условиях, когда материнский капитал в Казани перестал покрывать значимую часть стоимости готовых квартир.

Параллельно с финансовой поддержкой продолжаются процедуры очного выбора участков. В конце августа на специальные комиссии приглашены 250 семей, а до конца текущего года через процедуру выбора пройдут еще около тысячи очередников. Власти подчеркивают, что работа ведется комплексно: от юридического оформления кадастровых планов до фактического подведения газа и электричества к границам каждого надела.

Ответы на популярные вопросы о выделении земли в Татарстане

Кто имеет право на получение бесплатного участка?

Право на меру поддержки имеют семьи с тремя и более детьми, постоянно проживающие на территории республики и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В каких районах выделяют участки в 2026 году?

Основные территории расположены в Верхнеуслонском, Пестречинском, Зеленодольском, Высокогорском и Лаишевском районах Татарстана.

Можно ли отказаться от земли в пользу денег?

Да, жители Казани и Набережных Челнов могут претендовать на единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей вместо получения земельного участка.

Будут ли к участкам подведены коммуникации?

С 2025 года республика выделяет миллиард рублей ежегодно на строительство дорог и водоснабжения, также действует программа газификации.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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