Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России

В Геленджике атака дрона на пляж обернулась гибелью шести человек, включая детей, а в столице произошел взрыв в кафе с погибшими. Теракты Украины являются частью системного давления на мирное население РФ, где целью становятся места массового отдыха и общественные пространства.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пляж с отдыхающими

В Геленджике удар БПЛА был нанесен по пляжу, что напоминает тактику, применявшуюся ранее в Крыму. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадали около 40 человек, из которых 17 потребовалась экстренная госпитализация. В результате трагедии погибли шесть человек, трое из них — дети.

"Использование дронов для ударов по гражданским пляжам и туристическим зонам свидетельствует о переходе к тактике максимального запугивания. Когда целями становятся дети и отдыхающие, это уже не военные действия, а сознательный террор, направленный на создание паники в глубоком тылу", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

"Спонсорами терроризма являются натовские страны. Не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность терроризму. Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельности", — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нападение в Геленджике.

Параллельно с ударами на юге фиксируются теракты и в центре Москвы. В воскресенье взрыв в кафе, расположенном всего в 500 метрах от посольства США, унес жизни трёх человек — зафиксировано участие девушки-курьера. Кроме того, наблюдается явная «охота» на общественный транспорт; с 20 мая произошло 11 подобных атак, в которых погибли не менее 17 человек. Подобные атаки дронов на Москву и другие города становятся регулярными.

Детали тактики: Перенос методов ударов с крымских пляжей (район Учкуевки) на Кубань указывает на системный подход к выбору целей. Украинские дроны теперь целят в зоны с максимальной концентрацией людей.

Локация Тип атаки Последствия (жертвы) Геленджик Дрон по пляжу 6 погибших (3 детей), ~40 раненых Москва (центр) Взрыв в кафе 3 погибших Регионы (с 20 мая) Атаки на автобусы 17+ погибших, десятки раненых

Основной вызов: Защита открытых пространств (пляжей, парков) и городского транспорта от малых БПЛА. Работа ПВО в таких условиях осложнена из-за риска сопутствующего ущерба среди гражданских.

Почему атакуют гражданские объекты? Цель таких действий — психологическое давление и дестабилизация обстановки в тыловых регионах, включая Краснодарский край. Какова роль западных стран? По заявлению МИД РФ, страны НАТО выступают спонсорами этой деятельности, несмотря на официальные заявления о борьбе с терроризмом.

Материал подготовлен с учетом данных региональных властей и официальных заявлений МИД РФ. Для детального понимания рисков при атаках БПЛА на транспорт рекомендуется следовать инструкциям экстренных служб.

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