В Донецкой Народной Республике готовность объектов теплоснабжения к зиме достигла 50%. Об этом сообщил заместитель главного инженера ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" Максим Зубков.
Сотрудники предприятия сейчас ремонтируют котельное оборудование и тепловые сети во всех филиалах. Мастера устраняют поломки, которые проявились за прошлый отопительный сезон, чтобы системы выдержали предстоящие нагрузки.
|Объект / Оборудование
|Объем работ
|Котельные
|подготовка 1015 объектов
|Центральные тепловые пункты
|подготовка 87 объектов
|Котлы
|проверка почти 3 тысяч единиц, замена 86 штук
|Насосы
|замена 125 единиц
|Тепловые сети
|более 2 тысяч км (в двухтрубном исчислении)
Своевременная замена изношенных насосов и котлов позволит избежать аварийных отключений тепла в жилых домах и социальных объектах региона в зимний период.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.