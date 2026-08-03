Ремонт котельных и сетей в ДНР поможет избежать аварий зимой

В Донецкой Народной Республике готовность объектов теплоснабжения к зиме достигла 50%. Об этом сообщил заместитель главного инженера ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" Максим Зубков.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт отопительной системы

Сотрудники предприятия сейчас ремонтируют котельное оборудование и тепловые сети во всех филиалах. Мастера устраняют поломки, которые проявились за прошлый отопительный сезон, чтобы системы выдержали предстоящие нагрузки.

Объект / Оборудование Объем работ Котельные подготовка 1015 объектов Центральные тепловые пункты подготовка 87 объектов Котлы проверка почти 3 тысяч единиц, замена 86 штук Насосы замена 125 единиц Тепловые сети более 2 тысяч км (в двухтрубном исчислении)

Своевременная замена изношенных насосов и котлов позволит избежать аварийных отключений тепла в жилых домах и социальных объектах региона в зимний период.

Экспертная проверка:

эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех