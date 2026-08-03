Первые семьи из Ростова-на-Дону получили ключи от квартир после удара ВСУ

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин вместе с застройщиком вручил ключи от новых квартир первым двум семьям, пострадавшим в результате удара ВСУ по многоквартирному дому в Западном микрорайоне в январе 2026 года. Тогда в результате террористической атаки погиб человек, здание получило серьезные повреждения.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Светлая спальня

По итогам экспертиз решено восстановить дом до 13-го этажа включительно. Остальным собственцам, чьи квартиры не подлежат восстановлению, застройщик предоставляет новое жилье. Глава города вместе с новоселами осмотрел квартиры и придомовую территорию: двор уже благоустроен, установлены детская площадка и зоны отдыха. Новый дом находится на финишной стадии, ввод в эксплуатацию запланирован через несколько недель.

Прямо сейчас оформление документов на вручение ключей проходит для еще пяти семей.

Александр Скрябин поблагодарил застройщика за участие в расселении пострадавших: "Это наглядный пример объединения органов власти и бизнес-сообщества ради людей".