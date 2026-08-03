Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сызранская городская больница получит новые противошоковые и изоляционные палаты
Мошенники рассылают предпринимателям фейковые уведомления о проверках Роспотребнадзора
Прямые чартерные рейсы из Омска на Пхукет возобновятся с 26 октября
Лесники Кировской области восстановят 10 тысяч гектаров угодий к ноябрю
Обычная зябкость оказалась тревожным знаком: тело сигнализирует о начале опасного дисбаланса
Авария на теплосети оставила жителей центра Ростова-на-Дону без горячей воды
В Евпатории восстанавливают инфраструктуру после чрезвычайной ситуации
Toyota Highlander за 2 млн рублей: почему старый V6 до сих пор пугает новых конкурентов
Любимый бренд россиян возвращает лидерство: бюджетная новинка оказалась дешевле аналогов из КНР

Первые семьи из Ростова-на-Дону получили ключи от квартир после удара ВСУ

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин вместе с застройщиком вручил ключи от новых квартир первым двум семьям, пострадавшим в результате удара ВСУ по многоквартирному дому в Западном микрорайоне в январе 2026 года. Тогда в результате террористической атаки погиб человек, здание получило серьезные повреждения.

Светлая спальня
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Светлая спальня

По итогам экспертиз решено восстановить дом до 13-го этажа включительно. Остальным собственцам, чьи квартиры не подлежат восстановлению, застройщик предоставляет новое жилье. Глава города вместе с новоселами осмотрел квартиры и придомовую территорию: двор уже благоустроен, установлены детская площадка и зоны отдыха. Новый дом находится на финишной стадии, ввод в эксплуатацию запланирован через несколько недель.

Прямо сейчас оформление документов на вручение ключей проходит для еще пяти семей.

Александр Скрябин поблагодарил застройщика за участие в расселении пострадавших: "Это наглядный пример объединения органов власти и бизнес-сообщества ради людей".

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX
Россия
В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Недвижимость
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Приморский край
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
Почти каждый второй житель Астраханской области покупает квартиру без ипотеки
Женщины с детьми в Тульской области смогут запустить бизнес с помощью грантов
Амурская область заняла 80-е место в рейтинге качества дорог Минтранса
Кабачковая икра в магазинах Петербурга содержит критический уровень нитратов
Пассажиры Перми не видели автобусы после 20:00 из-за ошибки в сервисах
Специалисты «Карелприроды» расчистили русло реки Лососинка под Петрозаводском
Экспорт подсолнечного масла из России может резко упасть к августу 2026 года
Красноярский край вошел в первую двадцатку рейтинга качества дорог России
Реки Забайкалья поднялись на 42 сантиметра и затопили поймы у 17 сел
Программа ночной диспансеризации в Башкирии: приемы пройдут 5 и 19 августа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.