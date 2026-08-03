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Питьевая вода в Северной Осетии соответствует санитарным нормам

Россия » Юг » Владикавказ

Роспотребнадзор опроверг сообщения о бактериальном загрязнении питьевой воды в Северной Осетии. В республиканском управлении заявили, что вода, которую получают жители, соответствует санитарным нормам и не представляет угрозы для здоровья.

Кухонный смеситель
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Кухонный смеситель

Поводом для беспокойства стали статистические данные о росте несоответствий качества воды. Специалисты объяснили этот скачок усилением проверок резервного источника водоснабжения. Эту воду не подавали в жилые дома, но интенсивные лабораторные исследования этого объекта увеличили общее число отрицательных проб в отчетах.

"Рост числа несоответствий в статистике связан с усиленным лабораторным контролем резервного источника водоснабжения, который не использовался для подачи населению. Исследования проводились до тех пор, пока качество воды в источнике не привели к нормативам. Для водоснабжения жилых районов используют исключительно воду, прошедшую полный цикл подготовки", — пояснили в управлении.

Чтобы подтвердить безопасность ситуации, ведомство приводит данные по заболеваемости острыми кишечными инфекциями. В 2025 и 2026 годах число таких случаев в республике не превышает средних многолетних значений.

Показатель Статус / Состояние
Качество питьевой воды (СанПиН) Соответствует нормам
Заболеваемость кишечными инфекциями В пределах нормы (2025-2026 гг.)
Эпидемиологическая обстановка Благополучная
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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