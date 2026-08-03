Питьевая вода в Северной Осетии соответствует санитарным нормам

Роспотребнадзор опроверг сообщения о бактериальном загрязнении питьевой воды в Северной Осетии. В республиканском управлении заявили, что вода, которую получают жители, соответствует санитарным нормам и не представляет угрозы для здоровья.

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Поводом для беспокойства стали статистические данные о росте несоответствий качества воды. Специалисты объяснили этот скачок усилением проверок резервного источника водоснабжения. Эту воду не подавали в жилые дома, но интенсивные лабораторные исследования этого объекта увеличили общее число отрицательных проб в отчетах.

"Рост числа несоответствий в статистике связан с усиленным лабораторным контролем резервного источника водоснабжения, который не использовался для подачи населению. Исследования проводились до тех пор, пока качество воды в источнике не привели к нормативам. Для водоснабжения жилых районов используют исключительно воду, прошедшую полный цикл подготовки", — пояснили в управлении.

Чтобы подтвердить безопасность ситуации, ведомство приводит данные по заболеваемости острыми кишечными инфекциями. В 2025 и 2026 годах число таких случаев в республике не превышает средних многолетних значений.

Показатель Статус / Состояние Качество питьевой воды (СанПиН) Соответствует нормам Заболеваемость кишечными инфекциями В пределах нормы (2025-2026 гг.) Эпидемиологическая обстановка Благополучная