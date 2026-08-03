Сызранская городская больница получит новые противошоковые и изоляционные палаты

В Сызранской городской и центральной районной больнице начался капитальный ремонт приёмного отделения №2 и входных групп стационара по улице Астраханская, 41. Работы финансируются из областного бюджета и входят в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Завершение запланировано на сентябрь 2026 года.
Проект предусматривает комплексное обновление инфраструктуры. Обновят фасад здания и подъездные пути. Организуют отдельные входные зоны для трёх отделений — реабилитационного, педиатрического и хирургического. Все входные группы оборудуют пандусами для маломобильных граждан.
В приёмном отделении появятся специализированные помещения: палата-изолятор и противошоковая палата с подачей медицинских газов. Это позволит оперативно оказывать помощь пациентам в критических состояниях. Педиатрическое отделение получит изолированный вход для предотвращения распространения инфекций.
Особое внимание уделено логистике. Реабилитационное отделение находится на третьем этаже — для него организуют отдельный вход с доступом к лифту. Это обеспечит безопасную и оперативную транспортировку больных. Главный вход стационара оснастят двумя тамбурами для комфорта пациентов и посетителей.
|Параметр
|Значение
|Адрес стационара
|ул. Астраханская, 41
|Объекты ремонта
|Приёмное отделение №2, входные группы 3-х отделений, фасад, подъездные пути
|Отделения с новыми входами
|Реабилитационное (3 этаж), педиатрическое, хирургическое
|Срок завершения работ
|Сентябрь 2026 года
|Источники финансирования
|Областной бюджет, нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"
|План нацпроекта на 2026 год
|Капремонт 42 стационарных и поликлинических отделений
Обновление подразделений медучреждений проводится за счёт средств регионального бюджета и в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению Президента Владимира Путина. В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений по области.
"Для повышения качества экстренной помощи в обновлённом приёмном отделении появятся специализированные помещения — палата-изолятор и противошоковая палата с подачей медицинских газов. Это позволит оперативно оказывать помощь пациентам в критических состояниях. С целью предотвращения распространения инфекций педиатрическое отделение получит изолированный вход", — рассказала главный врач больницы Вера Лиходедова.
"Сызранская больница создает современные, удобные и безопасные условия для пациентов и их близких. Это позволит повысить качество экстренной и плановой помощи, а также сделать пребывание в стационаре более комфортным. Новая логистика входных групп, отдельные зоны для педиатрии, хирургии и реабилитации, пандусы для маломобильных граждан — всё это делает больницу не просто современной, а по-настоящему человечной. Уверен, что после завершения работ в сентябре жители Сызрани и района почувствуют разницу. Это не просто ремонт — это шаг к тому, чтобы качественная и доступная помощь стала реальностью для каждого, кто обращается в стационар", — отметил депутат Думы г. о. Сызрань Сергей Прокофьев.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.