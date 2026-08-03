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Мошенники рассылают предпринимателям фейковые уведомления о проверках Роспотребнадзора

Россия » Поволжье » Казань

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан предупреждает предпринимателей и организации о новой схеме мошенничества. В электронные ящики юридических лиц и ИП массово приходят фейковые уведомления о якобы проведённых внеплановых проверках.

Женщина с телефоном
Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены
Женщина с телефоном

Признак подделки — требование оплатить почтовые услуги и QR-код для перехода. Настоящие уведомления ведомства никогда не содержат платежных реквизитов: все контрольно-надзорные и профилактические мероприятия проводятся бесплатно.

Официальное письмо от Роспотребнадзора всегда дублируется в личный кабинет хозяйствующего субъекта на ЕПГУ. В нём обязательно указаны уникальный номер мероприятия, адрес проведения, контактные телефоны ответственного исполнителя и QR-код для верификации. Любое требование денег в таком документе — повод немедленно обратиться в ведомство или полицию.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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