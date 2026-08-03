Прямые чартерные рейсы из Омска на Пхукет возобновятся с 26 октября

Из Омска на Пхукет с 26 октября возобновятся прямые чартерные рейсы. Полётную программу на осенне-зимний сезон 2026/2027 года будут выполнять Nordwind Airlines и Azur Air, сообщили в пресс-службе омского аэропорта 3 августа.

Фото: commons.wikimedia.org by Bennypc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пхукет

Рейсы прекратились в апреле 2026 года — летом в Таиланде сезон дождей, и турпоток традиционно падает. Продажу туров на новый сезон туроператоры уже открыли. Стоимость перелёта официально не называется.

По данным Омскстата, в 2025 году в Таиланд из области вылетело 9 338 туристов. Это на 1,6 тысячи больше, чем в 2024 году, и в 3,4 раза выше показателя 2022 года.

Чартерная программа с Омска на Пхукет работает регулярно с 2022 года. Зимой 2025/2026 рейсы курсировали с ноября по апрель.