Прямые чартерные рейсы из Омска на Пхукет возобновятся с 26 октября

Из Омска на Пхукет с 26 октября возобновятся прямые чартерные рейсы. Полётную программу на осенне-зимний сезон 2026/2027 года будут выполнять Nordwind Airlines и Azur Air, сообщили в пресс-службе омского аэропорта 3 августа.
Рейсы прекратились в апреле 2026 года — летом в Таиланде сезон дождей, и турпоток традиционно падает. Продажу туров на новый сезон туроператоры уже открыли. Стоимость перелёта официально не называется.
По данным Омскстата, в 2025 году в Таиланд из области вылетело 9 338 туристов. Это на 1,6 тысячи больше, чем в 2024 году, и в 3,4 раза выше показателя 2022 года.
Чартерная программа с Омска на Пхукет работает регулярно с 2022 года. Зимой 2025/2026 рейсы курсировали с ноября по апрель.
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