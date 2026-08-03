Лесники Кировской области восстановят 10 тысяч гектаров угодий к ноябрю

В Кировской области к концу ноября завершат посадку лесных культур. С начала года лесники восстановили 10 тысяч гектаров угодий. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Юрий Терешков на совещании у губернатора Александра Соколова.
Регион исполняет план нацпроекта "Экологическое благополучие". До конца года необходимо восстановить почти 40 тысяч гектаров леса. Сейчас темпы работ соответствуют графику — засажен 9,8 тысячи гектаров. Параллельно специалисты провели агротехнический уход на площади 5,1 тысячи гектаров.
|Показатель
|Значение
|План восстановления лесов до конца года
|почти 40 тыс. га
|Фактически восстановлено
|9,8 тыс. га
|Площадь агротехнического ухода
|5,1 тыс. га
|Объем бюджетного финансирования
|более 20 млн рублей
Масштабное лесовосстановление важно для сохранения экологического баланса региона и обновления лесного фонда, который служит базой для местной промышленности. Своевременный уход за молодыми посадками снижает риск гибели саженцев в первый год после высадки.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.