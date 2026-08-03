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Лесники Кировской области восстановят 10 тысяч гектаров угодий к ноябрю

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области к концу ноября завершат посадку лесных культур. С начала года лесники восстановили 10 тысяч гектаров угодий. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Юрий Терешков на совещании у губернатора Александра Соколова.

263 Возле Бёкё. На опушке леса. Вид на запад
Фото: commons.wikimedia.org by A. L. (loading), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
263 Возле Бёкё. На опушке леса. Вид на запад

Регион исполняет план нацпроекта "Экологическое благополучие". До конца года необходимо восстановить почти 40 тысяч гектаров леса. Сейчас темпы работ соответствуют графику — засажен 9,8 тысячи гектаров. Параллельно специалисты провели агротехнический уход на площади 5,1 тысячи гектаров.

Показатель Значение
План восстановления лесов до конца года почти 40 тыс. га
Фактически восстановлено 9,8 тыс. га
Площадь агротехнического ухода 5,1 тыс. га
Объем бюджетного финансирования более 20 млн рублей

Масштабное лесовосстановление важно для сохранения экологического баланса региона и обновления лесного фонда, который служит базой для местной промышленности. Своевременный уход за молодыми посадками снижает риск гибели саженцев в первый год после высадки.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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