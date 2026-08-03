В Евпатории восстанавливают инфраструктуру после чрезвычайной ситуации

В Евпатории восстанавливают инфраструктуру после чрезвычайной ситуации. Город продолжает жить в режиме ограничений по электроснабжению, а водопровод работает с пониженным давлением.

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В районах, где энергетики устраняют аварии, перебои со светом могут затянуться. Чтобы вода доходила до всех потребителей, давление в сети снизили — это временная мера. Для жителей верхних этажей многоквартирных домов управляющие компании организовали точки набора воды.

Владельцы частных домов, которые не подключены к магистральному газопроводу и нуждаются в сжиженном баллонном газе, могут подать заявки в ГУП РК "Крымгазсети".

Направление помощи Статус / Мера Денежные компенсации Принято 5646 заявлений от пострадавших Водоснабжение Сниженное давление, спецточки набора воды Электричество Режим ограничений, аварийные работы

Подать документы на выплаты можно в Департаменте труда и социальной защиты населения.

Чтобы понять реальное положение дел во дворах, администрация вместе с депутатами обходит закрепленные округа. Чиновники фиксируют жалобы жителей на местах, чтобы оперативно передать их в профильные службы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова Снижение давления в водопроводных сетях при авариях — стандартный способ избежать полного коллапса системы и обеспечить подачу ресурса хотя бы в минимальном объеме. Главный риск здесь — падение давления ниже критической отметки, что может привести к подсосу грунта и загрязнению воды. Организация точек набора для верхних этажей снимает острое социальное напряжение, но требует жесткого контроля за чистотой емкостей.