Жители нескольких домов в центре Ростова-на-Дону временно остались без горячей воды из-за аварии на теплосети. Ограничение затронуло адреса по улице Турмалиновской и проспекту Михаила Нагибина.
По информации министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной, причиной сбоя стал дефект на теплотрассе. Вода отключена в следующих домах:
Специалисты уже приступили к устранению поломки. По предварительным данным, ремонт завершат к 09:00 4 августа.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.