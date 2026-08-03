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Авария на теплосети оставила жителей центра Ростова-на-Дону без горячей воды

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Жители нескольких домов в центре Ростова-на-Дону временно остались без горячей воды из-за аварии на теплосети. Ограничение затронуло адреса по улице Турмалиновской и проспекту Михаила Нагибина.

Счетчик воды
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Счетчик воды

По информации министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной, причиной сбоя стал дефект на теплотрассе. Вода отключена в следующих домах:

  • ул. Турмалиновская: 60, 62, 79/1, 79/2, 83, 85, 85/1, 87/1;
  • пр. Михаила Нагибина: 12А.

Специалисты уже приступили к устранению поломки. По предварительным данным, ремонт завершат к 09:00 4 августа.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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