Авария на теплосети оставила жителей центра Ростова-на-Дону без горячей воды

Жители нескольких домов в центре Ростова-на-Дону временно остались без горячей воды из-за аварии на теплосети. Ограничение затронуло адреса по улице Турмалиновской и проспекту Михаила Нагибина.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Счетчик воды

По информации министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной, причиной сбоя стал дефект на теплотрассе. Вода отключена в следующих домах:

ул. Турмалиновская: 60, 62, 79/1, 79/2, 83, 85, 85/1, 87/1;

пр. Михаила Нагибина: 12А.

Специалисты уже приступили к устранению поломки. По предварительным данным, ремонт завершат к 09:00 4 августа.