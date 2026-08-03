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В Пензе планируют ловить грузовики без тентов с помощью камер видеонаблюдения

Россия » Поволжье » Пенза

Мэр Пензы Олег Денисов предложил использовать систему видеонаблюдения для борьбы с грузовиками, которые перевозят грузы без тентов. Камеры должны автоматически фиксировать водителей, чьи кузова не укрыты специальным пологом.

Автомагистраль с камерами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомагистраль с камерами

Проблема в том, что содержимое машин часто высыпается на проезжую часть, загрязняя городские улицы. Об этом глава города сообщил на аппаратном совещании 3 августа.

Локация для установки камер Причина выбора
Улицы Чаадаева и Гагарина, перекресток Перспективной и Рябова Наибольшая интенсивность движения грузового транспорта

Подобные нарушения становятся причиной конфликтов и аварий не только в Пензе, но и в районах области. Жители Саловки жалуются, что песок и камни из кузовов КамАЗов вылетают на дорогу и бьют стекла легковых авто. В Земетчине осенью 2022 года дороги засыпало свеклой, выпавшей из машин.

"Из-за того, что транспортные средства не всегда укрыты специальным пологом, содержимое кузова попадает на дороги и загрязняет городские территории", — пояснил Олег Денисов.

Почему это важно

Перевозка незакрепленного или некрытого груза нарушает правила дорожного движения и создает прямую угрозу безопасности. Попадание камней или строительного мусора в лобовое стекло на скорости может привести к потере управления автомобилем.

Автоматизация контроля позволит снизить нагрузку на патрули ГИБДД и заставить перевозчиков соблюдать технические нормы погрузки. Для города это означает чистоту дорог и снижение затрат на уборку мусора, который рассыпают грузовики.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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