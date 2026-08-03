Власти Кировской области переходят к жесткому контролю за соблюдением норм русского языка в публичном пространстве. Губернатор Вячеслав Соколов потребовал от предпринимателей привести рекламные вывески и информационные материалы в соответствие с федеральным законодательством.
Основной удар проверки придется на компании, которые работают напрямую с населением. Речь идет о наружной рекламе, оформлении витрин и любых других носителях информации, доступных для граждан.
"Соблюдение языкового законодательства — это не только право, но и обязанность бизнеса", — подчеркнул Вячеслав Соколов.
Региональные власти уже начали серию проверок. Те, кто проигнорирует требования закона или допустит ошибки в публичных надписях, получат административные штрафы.
По мнению главы региона, чистота языка в городской среде должна быть единой для всех жителей области независимо от их этнического происхождения или места жительства. Соколов призвал бизнес стать активным участником формирования правильной языковой среды в регионе.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.