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Корневая губка уничтожает сосновые леса Курской области изнутри

Россия » Центр » Курск

В Курской области борются с корневой губкой — грибком, который уничтожает сосновые леса изнутри. Болезнь приводит к массовому усыханию деревьев, и к 2025 году общая площадь зараженных участков в регионе достигла 20 712 гектаров.

Спиленные бревна и лесозаготовительная техника
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Спиленные бревна и лесозаготовительная техника

Чтобы остановить распространение инфекции, лесничие проводят санитарную очистку. Специалисты вырубают больные и аварийные деревья. Это позволяет сдержать эпидемию и снизить риск лесных пожаров.

"Удаляя больные и аварийные деревья, лесничие не только сдерживают эпидемии, но и делают лес более устойчивым к пожарам", — пояснили в региональном Минприроды.

В 2025 году обследовали 625 гектаров лесного фонда. По результатам проверки специалисты провели работы по очистке лесов от вредителей и болезней.

Вид работ Площадь / Результат
Сплошные санитарные рубки почти 36 га
Выборочные рубки более 124 га
Очистка леса удаление неликвидной древесины и аварийных стволов

На месте вырубленных участков высаживают новые лесные культуры. Молодые деревья подбирают так, чтобы они были более устойчивы к заболеваниям.

Для обычного жителя или фермера, чьи земли граничат с лесом, такие меры означают безопасность: меньше сухих деревьев — ниже вероятность того, что случайная искра превратится в масштабный пожар, который может перейти на посевы или жилые постройки.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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