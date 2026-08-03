Корневая губка уничтожает сосновые леса Курской области изнутри

В Курской области борются с корневой губкой — грибком, который уничтожает сосновые леса изнутри. Болезнь приводит к массовому усыханию деревьев, и к 2025 году общая площадь зараженных участков в регионе достигла 20 712 гектаров.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Спиленные бревна и лесозаготовительная техника

Чтобы остановить распространение инфекции, лесничие проводят санитарную очистку. Специалисты вырубают больные и аварийные деревья. Это позволяет сдержать эпидемию и снизить риск лесных пожаров.

"Удаляя больные и аварийные деревья, лесничие не только сдерживают эпидемии, но и делают лес более устойчивым к пожарам", — пояснили в региональном Минприроды.

В 2025 году обследовали 625 гектаров лесного фонда. По результатам проверки специалисты провели работы по очистке лесов от вредителей и болезней.

Вид работ Площадь / Результат Сплошные санитарные рубки почти 36 га Выборочные рубки более 124 га Очистка леса удаление неликвидной древесины и аварийных стволов

На месте вырубленных участков высаживают новые лесные культуры. Молодые деревья подбирают так, чтобы они были более устойчивы к заболеваниям.

Для обычного жителя или фермера, чьи земли граничат с лесом, такие меры означают безопасность: меньше сухих деревьев — ниже вероятность того, что случайная искра превратится в масштабный пожар, который может перейти на посевы или жилые постройки.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов