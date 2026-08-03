В Курской области борются с корневой губкой — грибком, который уничтожает сосновые леса изнутри. Болезнь приводит к массовому усыханию деревьев, и к 2025 году общая площадь зараженных участков в регионе достигла 20 712 гектаров.
Чтобы остановить распространение инфекции, лесничие проводят санитарную очистку. Специалисты вырубают больные и аварийные деревья. Это позволяет сдержать эпидемию и снизить риск лесных пожаров.
"Удаляя больные и аварийные деревья, лесничие не только сдерживают эпидемии, но и делают лес более устойчивым к пожарам", — пояснили в региональном Минприроды.
В 2025 году обследовали 625 гектаров лесного фонда. По результатам проверки специалисты провели работы по очистке лесов от вредителей и болезней.
|Вид работ
|Площадь / Результат
|Сплошные санитарные рубки
|почти 36 га
|Выборочные рубки
|более 124 га
|Очистка леса
|удаление неликвидной древесины и аварийных стволов
На месте вырубленных участков высаживают новые лесные культуры. Молодые деревья подбирают так, чтобы они были более устойчивы к заболеваниям.
Для обычного жителя или фермера, чьи земли граничат с лесом, такие меры означают безопасность: меньше сухих деревьев — ниже вероятность того, что случайная искра превратится в масштабный пожар, который может перейти на посевы или жилые постройки.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.