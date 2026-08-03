Аграрии Башкортостана столкнулись с острым дефицитом дизельного топлива

Аграрии Башкортостана испытывают дефицит дизельного топлива: сейчас в распоряжении хозяйств около 19 тысяч тонн, что покрывает лишь четверть от общей потребности республики.

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Ситуацию обсудили на оперативном совещании правительства. Вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов сообщил, что за последние двое суток поставки топлива прекратились. Сейчас регион потребляет 420 тонн горючего в сутки, но к концу августа этот показатель вырастет до 1500 тонн.

"Вот уже два года работаем по квотированию, и сегодня "Роснефть" нам подтвердила все квоты. Надеемся, что физически сможем все отгружать. Это мелкий опт, по большей части, дизтопливо", — пояснил Ильшат Фазрахманов.

Показатель Значение Текущий запас топлива ~19 тыс. тонн (25% от потребности) Текущий суточный расход 420 тонн Пиковый расход (август) 1500 тонн

Сбои в поставках происходят на фоне высокой активности в полях. По данным Башинформ, урожайность зерновых в республике в этом году превысила прошлогодние показатели.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов