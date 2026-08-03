Почти половина домов в Оренбурге не готова к отопительному сезону

Почти половина многоквартирных домов в Оренбурге до сих пор не готова к отопительному сезону. Энергетики из филиала "ЭнергосбыТ Плюс" завершают проверку жилого фонда: результаты показывают, что значительная часть управляющих компаний и ТСЖ затягивают с подготовкой сетей.

Фото: Pravda.ru by Сергей Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Советская панелька

Всего под надзор попали 2 696 зданий. На текущий момент полностью выполнили предписания только 1 443 дома (53%). В остальных объектах ситуация сложнее: в 868 зданиях нашли отдельные недочеты, а 385 домов и вовсе не соответствуют зимним нормам.

Статус готовности домов Количество объектов Полностью готовы 1 443 Требуют частичного исправления 868 Не готовы к зиме 385

У ответственных организаций остался месяц, чтобы устранить проблемы. Без паспорта готовности к зиме управляющие компании могут получить административный штраф или лишиться лицензии на управление домом.

Что должны сделать до начала холодов

Чтобы дом не замерз, а жители не переплачивали за лишнее тепло, технические службы обязаны выполнить стандартный набор работ:

промыть системы теплопотребления;

провести гидравлические испытания отопления внутри дома;

настроить работу индивидуального теплового пункта и сетей;

обновить изоляцию труб;

проверить точность общедомовых счетчиков тепла.

Энергетики рекомендуют жителям Оренбурга лично следить за ходом работ в своих подъездах и требовать от УК или ТСЖ исполнения всех технических норм.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех