Почти половина многоквартирных домов в Оренбурге до сих пор не готова к отопительному сезону. Энергетики из филиала "ЭнергосбыТ Плюс" завершают проверку жилого фонда: результаты показывают, что значительная часть управляющих компаний и ТСЖ затягивают с подготовкой сетей.
Всего под надзор попали 2 696 зданий. На текущий момент полностью выполнили предписания только 1 443 дома (53%). В остальных объектах ситуация сложнее: в 868 зданиях нашли отдельные недочеты, а 385 домов и вовсе не соответствуют зимним нормам.
|Статус готовности домов
|Количество объектов
|Полностью готовы
|1 443
|Требуют частичного исправления
|868
|Не готовы к зиме
|385
У ответственных организаций остался месяц, чтобы устранить проблемы. Без паспорта готовности к зиме управляющие компании могут получить административный штраф или лишиться лицензии на управление домом.
Чтобы дом не замерз, а жители не переплачивали за лишнее тепло, технические службы обязаны выполнить стандартный набор работ:
Энергетики рекомендуют жителям Оренбурга лично следить за ходом работ в своих подъездах и требовать от УК или ТСЖ исполнения всех технических норм.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.