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Снижение доли второй смены в школах Перми до 32,8% через строительство новых зданий

Россия » Поволжье » Пермь

Департамент образования Перми поставил перед руководством школ задачу снизить долю учеников второй смены до 32,8%. По итогам прошедшего учебного года показатель сократился на 2500 человек и составил 33,2%.

Школьный класс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьный класс

Основной драйвер изменений — ввод в эксплуатацию новых школьных зданий. В Пермском крае именно Пермь традиционно удерживает наибольшую долю учащихся в две смены: в среднем по региону этот показатель составляет около 25%.

Почему это важно

Переход на односменное обучение не просто меняет расписание. Он освобождает ресурсы для общественной и проектной деятельности, улучшает взаимодействие школ с родителями, социальными партнёрами и общественными организациями. В условиях двух смен этот пласт работы либо сжимается, либо выпадает полностью.

Задача в 32,8% — не формальная отчётная цифра. Она отражает темп, который департамент считает реалистичным при текущем графике строительства. Если новые корпуса сдаются по плану, порог 30% может стать достижимым в ближайшие пару лет.

Где учатся больше всех

Лидерами по численности в Перми остаются крупные многокорпусные комплексы: "СинТез", "Флагман", "Точка", "ЭнергоПолис" и школа №30. В каждой из них обучается более 3000 учеников. Архитектура "школы-парка" с разделёнными по возрастам или профилям корпусами позволяет держать качество образования на уровне, не создавая перегрузок.

На другом полюсе — школа-интернат №85, школы №145, №146, №45 и IT-школа. Их малочисленность часто обусловлена спецификой профиля, территориальной привязкой или форматом обучения.

Показатель Значение
Цель по доле второй смены (задача департамента) 32,8%
Факт по итогам прошедшего учебного года 33,2%
Снижение количества учеников второй смены за год 2500 человек
Средняя доля второй смены по Пермскому краю около 25%

"Строительство новых школ — единственный системный инструмент ухода от второй смены. Пермь демонстрирует ускоренные темпы ввода площадей, но зазор в 0,4 пункта от целевого показателя говорит о том, что текущих темпов может быть недостаточно, если демографическая волна в младших классах продолжится. Важно не просто сдавать коробки, а наполнять их современным оборудованием и кадрами — иначе формальный переход на одну смену не даст качественного прироста образовательных результатов", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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