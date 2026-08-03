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Менее половины дорог в Удмуртии соответствуют нормативным требованиям

Россия » Поволжье » Ижевск

Удмуртия заняла 68-е место в национальном рейтинге качества дорожного покрытия. Согласно исследованию РИА Рейтинг, нормативным требованиям соответствуют лишь 44,6% региональных, межмуниципальных и местных дорог республики.

Вид на дорогу через поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Вид на дорогу через поле

Этот показатель заметно ниже среднего значения по стране, которое составляет 55,2%. Плотность дорожной сети в Удмуртии достигла 267 км на квадратный километр территории.

В лидерах списка оказалась Москва (100%), за ней следуют Челябинская область (84,6%) и Ингушетия (84,2%). Худшие показатели зафиксировали в Архангельской (17,2%), Волгоградской (26,9%) и Кировской областях.

Текущие данные расходятся с предыдущими отчетами. Ранее сообщалось, что Удмуртия входит в десятку лучших регионов России по качеству дорог с показателем 87,7%.

"Эксперты подсчитали долю дорог общего пользования в регионе, которые отвечают нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог", — пояснили аналитики РИА Рейтинг.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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