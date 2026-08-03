Менее половины дорог в Удмуртии соответствуют нормативным требованиям

Удмуртия заняла 68-е место в национальном рейтинге качества дорожного покрытия. Согласно исследованию РИА Рейтинг, нормативным требованиям соответствуют лишь 44,6% региональных, межмуниципальных и местных дорог республики.
Этот показатель заметно ниже среднего значения по стране, которое составляет 55,2%. Плотность дорожной сети в Удмуртии достигла 267 км на квадратный километр территории.
В лидерах списка оказалась Москва (100%), за ней следуют Челябинская область (84,6%) и Ингушетия (84,2%). Худшие показатели зафиксировали в Архангельской (17,2%), Волгоградской (26,9%) и Кировской областях.
Текущие данные расходятся с предыдущими отчетами. Ранее сообщалось, что Удмуртия входит в десятку лучших регионов России по качеству дорог с показателем 87,7%.
"Эксперты подсчитали долю дорог общего пользования в регионе, которые отвечают нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог", — пояснили аналитики РИА Рейтинг.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.