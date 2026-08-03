В Нижнем Новгороде капитально отремонтируют троллейбусное депо № 2

В Нижнем Новгороде капитально отремонтируют троллейбусное депо № 2 на Сормовском шоссе. На обновление объекта ГП "Нижегородэлектротранс" выделило более 144 миллионов рублей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Троллейбус

Параметр Детали проекта Сумма контракта 144,05 млн рублей Срок завершения работ до 25 ноября 2026 года Объект Троллейбусное депо № 2 (Сормовское шоссе, 1Б)

Подрядчик обновит фасад и кровлю здания, заменит системы электроснабжения, водопровода и канализации. Также строители восстановят пожарную сигнализацию и систему оповещения. Отдельный этап работ коснется прилегающей территории: здесь уложат новое дорожное покрытие и установят уличное освещение.

Главная техническая задача — привести теплозащиту здания к нормативам и повысить общую энергобезопасность объекта. Заявки на выполнение работ принимают до 18 августа 2026 года, итоги конкурса подведут на следующий день.

Вопрос содержания депо в Нижнем Новгороде ранее становился поводом для скандала: в городе зафиксировали хищение 79 миллионов рублей из бюджета при проведении предыдущих ремонтных работ.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова