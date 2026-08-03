В Нижнем Новгороде капитально отремонтируют троллейбусное депо № 2 на Сормовском шоссе. На обновление объекта ГП "Нижегородэлектротранс" выделило более 144 миллионов рублей.
|Параметр
|Детали проекта
|Сумма контракта
|144,05 млн рублей
|Срок завершения работ
|до 25 ноября 2026 года
|Объект
|Троллейбусное депо № 2 (Сормовское шоссе, 1Б)
Подрядчик обновит фасад и кровлю здания, заменит системы электроснабжения, водопровода и канализации. Также строители восстановят пожарную сигнализацию и систему оповещения. Отдельный этап работ коснется прилегающей территории: здесь уложат новое дорожное покрытие и установят уличное освещение.
Главная техническая задача — привести теплозащиту здания к нормативам и повысить общую энергобезопасность объекта. Заявки на выполнение работ принимают до 18 августа 2026 года, итоги конкурса подведут на следующий день.
Вопрос содержания депо в Нижнем Новгороде ранее становился поводом для скандала: в городе зафиксировали хищение 79 миллионов рублей из бюджета при проведении предыдущих ремонтных работ.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.