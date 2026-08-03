Правительство Башкортостана подготовит план модернизации детского санатория Красноусольск

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил правительству республики подготовить план модернизации детского санатория "Красноусольск" в Гафурийском районе. Соответствующее задание прозвучало на оперативном совещании: документ должен быть представлен к 14 сентября.
Санаторий специализируется на профилактике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кожных заболеваний у детей. По словам Радия Хабирова, объекту требуются системные вложения в инфраструктуру.
"Мы договорились оказать содействие в развитии инфраструктуры детского санатория "Красноусольск". Туда обязательно требуются вложения", — подчеркнул глава региона.
В общей сложности в Башкортостане функционирует восемь государственных санаториев. По отчету главы республики, все они демонстрируют устойчивую работу: заполняемость превышает 90% и работу с прибылью.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.