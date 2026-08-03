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В Кировской области доля качественных дорог в агломерации достигла 85%

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области обновляют дорожную сеть всех категорий. К 2030 году власти приведут к нормативному состоянию минимум 60% региональных и межмуниципальных трасс.

Дорожный знак "Дорожные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Дорожные работы"

Сейчас этот показатель составляет почти 56% по региону, а в Кировской городской агломерации доля качественных дорог достигла 85%.

Показатель Значение / Срок
Дороги Кировской агломерации (норматив) 85%
Региональные дороги (норматив сейчас) ~56%
Целевой показатель по региону к 2030 году 60%

"Дорожный миллиард" и сельские пути

Особое внимание уделяют сельским территориям. С 2022 года здесь работает программа "Дорожный миллиард", запущенная по инициативе губернатора Александра Соколова. Особенность проекта в том, что приоритеты определяют сами жители.

"Для приведения в порядок дорог местного значения по инициативе губернатора Александра Соколова реализуется проект "Дорожный миллиард": жители сами выбирают, какие дороги должны быть отремонтированы в первую очередь", — сообщил заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков.

За период 2023–2025 годов дорожные службы обновили 460 участков местного значения общей протяженностью 324,1 км. В планах на 2026 год — ремонт 145 участков (74 км). Финансирование программы наращивают: к 2027 году объем средств вырастет в полтора раза и достигнет 1,5 млрд рублей.

Безопасность и социальная инфраструктура

Ремонтные бригады сосредоточились на участках с высокой концентрацией ДТП. Также в приоритете — подъезды к больницам, школам и детским садам. Эти работы проходят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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