Возврат авиасообщения в Смоленскую область: детали модернизации аэропорта

В Смоленской области готовятся к возобновлению авиасообщения. Проект модернизации аэропорта "Смоленск (Северный)" прошел проверку Главгосэкспертизы России и получил положительное заключение.
Для жителей региона это означает возвращение регулярных рейсов и возможность летать в другие города страны без поездок в соседние области. Обновленный терминал и взлетная полоса позволят принимать современные самолеты, что упростит поездки для пассажиров и привлечет в область бизнес.
Инфраструктуру проектируют с запасом на долгосрок — расчетные показатели актуальны до 2037 года. После завершения всех работ аэропорт сможет принимать до 200 человек в час.
|Показатель
|Значение
|Пассажиропоток в год
|свыше 250 тысяч человек
|Пропускная способность в час
|до 200 пассажиров
|Горизонт планирования
|до 2037 года
Работы затронут все части воздушного узла. Главным объектом станет новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 2500 метров и шириной 42 метра с новым покрытием. Также строители возведут рулежную дорожку РД-А и перрон, где одновременно смогут разместиться четыре самолета.
Помимо летного поля, в аэропорту появятся новые здания и системы безопасности:
Техническую часть оснастят курсовыми и глиссадными радиомаяками, а также новыми метеорологическими и светосигнальными системами.
Застройщиком проекта выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области. Проектированием занимался профильный государственный институт гражданской авиации (ФГУП "ГосНИИ ГА").
"Реконструкция позволит возобновить авиационное сообщение региона и существенно расширить его инфраструктурные возможности для приема пассажиров и современных воздушных судов", — сообщили в ФАУ "Главгосэкспертиза России".
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