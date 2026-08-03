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Возврат авиасообщения в Смоленскую область: детали модернизации аэропорта

Россия » Центр » Смоленск

В Смоленской области готовятся к возобновлению авиасообщения. Проект модернизации аэропорта "Смоленск (Северный)" прошел проверку Главгосэкспертизы России и получил положительное заключение.

Табло вылета рейсов в терминале аэропорта
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Табло вылета рейсов в терминале аэропорта

Для жителей региона это означает возвращение регулярных рейсов и возможность летать в другие города страны без поездок в соседние области. Обновленный терминал и взлетная полоса позволят принимать современные самолеты, что упростит поездки для пассажиров и привлечет в область бизнес.

Пропускная способность и сроки

Инфраструктуру проектируют с запасом на долгосрок — расчетные показатели актуальны до 2037 года. После завершения всех работ аэропорт сможет принимать до 200 человек в час.

Показатель Значение
Пассажиропоток в год свыше 250 тысяч человек
Пропускная способность в час до 200 пассажиров
Горизонт планирования до 2037 года

Что изменится в инфраструктуре

Работы затронут все части воздушного узла. Главным объектом станет новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 2500 метров и шириной 42 метра с новым покрытием. Также строители возведут рулежную дорожку РД-А и перрон, где одновременно смогут разместиться четыре самолета.

Помимо летного поля, в аэропорту появятся новые здания и системы безопасности:

  • новый пассажирский аэровокзал;
  • основная аварийно-спасательная станция (ОАСС);
  • модульный командно-диспетчерский пункт;
  • комплекс для противообледенительной обработки судов;
  • очистные сооружения.

Техническую часть оснастят курсовыми и глиссадными радиомаяками, а также новыми метеорологическими и светосигнальными системами.

Застройщиком проекта выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области. Проектированием занимался профильный государственный институт гражданской авиации (ФГУП "ГосНИИ ГА").

"Реконструкция позволит возобновить авиационное сообщение региона и существенно расширить его инфраструктурные возможности для приема пассажиров и современных воздушных судов", — сообщили в ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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