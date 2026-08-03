Жители центра Ростова-на-Дону останутся без холодной воды 4 августа

Жители центральной части Ростова-на-Дону 4 августа временно останутся без холодной воды. Ограничения введут для подключения новых наружных сетей к городскому водопроводу, сообщили в "Ростовводоканале".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Кухонный смеситель

Специалисты монтируют новые коммуникации и проведут их опробование перед тем, как запустить систему в полноценную работу. После завершения этих технических этапов подачу воды восстановят в обычном режиме.

В водоканале подчеркнули: работы пройдут строго по графику и не затронут другие районы города.

Дата Локация Причина 4 августа Центр Ростова-на-Дону (частично) Подключение новых сетей к водопроводу