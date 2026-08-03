Жители центра Ростова-на-Дону останутся без холодной воды 4 августа

Жители центральной части Ростова-на-Дону 4 августа временно останутся без холодной воды. Ограничения введут для подключения новых наружных сетей к городскому водопроводу, сообщили в "Ростовводоканале".
Специалисты монтируют новые коммуникации и проведут их опробование перед тем, как запустить систему в полноценную работу. После завершения этих технических этапов подачу воды восстановят в обычном режиме.
В водоканале подчеркнули: работы пройдут строго по графику и не затронут другие районы города.
|Дата
|Локация
|Причина
|4 августа
|Центр Ростова-на-Дону (частично)
|Подключение новых сетей к водопроводу
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