Движение по Ладожскому мосту в Кировском районе Ленинградской области полностью перекроют на два часа в ночь на 4 августа.
Ограничения введут с 00:30 до 2:30. Дорожники проведут технологическую разводку переправы, которая является частью федеральной трассы Р-21 "Кола".
"В период с 00:30 до 2:30 4 августа будет производиться технологическая разводка Ладожского моста. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.
Сейчас мост не открывают для прохода негабаритных судов. Специалисты дозагружают и развешивают разводной пролет, чтобы механизмы работали исправно.
|Параметр
|Данные
|Срок перекрытия
|4 августа, 00:30 — 02:30
|Начало общего ремонта
|Январь 2026 года
|Снятие всех ограничений
|Сентябрь 2027 года
Ремонтные работы на объекте идут с начала текущего года. Ограничения для автомобилистов ввели еще 28 января — тогда движение открыли только по двум из четырех полос.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.