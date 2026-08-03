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Ладожский мост закроют в ночь на 4 августа для разводки пролёта

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Движение по Ладожскому мосту в Кировском районе Ленинградской области полностью перекроют на два часа в ночь на 4 августа.

Ладожский мост
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ладожский мост

Ограничения введут с 00:30 до 2:30. Дорожники проведут технологическую разводку переправы, которая является частью федеральной трассы Р-21 "Кола".

"В период с 00:30 до 2:30 4 августа будет производиться технологическая разводка Ладожского моста. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Сейчас мост не открывают для прохода негабаритных судов. Специалисты дозагружают и развешивают разводной пролет, чтобы механизмы работали исправно.

Параметр Данные
Срок перекрытия 4 августа, 00:30 — 02:30
Начало общего ремонта Январь 2026 года
Снятие всех ограничений Сентябрь 2027 года

Ремонтные работы на объекте идут с начала текущего года. Ограничения для автомобилистов ввели еще 28 января — тогда движение открыли только по двум из четырех полос.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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