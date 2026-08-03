Ладожский мост закроют в ночь на 4 августа для разводки пролёта

Движение по Ладожскому мосту в Кировском районе Ленинградской области полностью перекроют на два часа в ночь на 4 августа.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ладожский мост

Ограничения введут с 00:30 до 2:30. Дорожники проведут технологическую разводку переправы, которая является частью федеральной трассы Р-21 "Кола".

"В период с 00:30 до 2:30 4 августа будет производиться технологическая разводка Ладожского моста. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Сейчас мост не открывают для прохода негабаритных судов. Специалисты дозагружают и развешивают разводной пролет, чтобы механизмы работали исправно.

Параметр Данные Срок перекрытия 4 августа, 00:30 — 02:30 Начало общего ремонта Январь 2026 года Снятие всех ограничений Сентябрь 2027 года

Ремонтные работы на объекте идут с начала текущего года. Ограничения для автомобилистов ввели еще 28 января — тогда движение открыли только по двум из четырех полос.