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Девять лесных пожаров охватили территорию Республики Коми

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В Республике Коми сейчас действуют девять лесных пожаров. Основная нагрузка легла на Троицко-Печорский район, где зафиксировали четыре очага возгорания.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Самый крупный пожар площадью 115 га находится в семи километрах от поселка Мирный. Там работают девять сотрудников парашютно-пожарных и десантных команд. Еще два очага в районе уже локализовали, общая площадь выгоревших земель здесь превысила 118 га.

В Сосногорском районе горят два участка общей площадью более 9 га, один из которых расположен в 26 км от Нижнего Одеса. В Вуктыльском районе зафиксировали два пожара (более 18 га), один локализован. Огонь в 27 км от Савинобора тушат десять специалистов десантной команды. В Интинском районе действует один очаг площадью 1,7 га.

Район Количество пожаров Особенности/Площадь
Троицко-Печорский 4 Более 118 га (крупнейший — 115 га)
Вуктыльский 2 Более 18 га
Сосногорский 2 Более 9 га
Интинский 1 1,7 га

Для сравнения: в июле в регионе зафиксировали 35 лесных пожаров. Всего с начала сезона огонь прошел по 2276 га территории республики, общее число возгораний достигло 101.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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