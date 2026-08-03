Девять лесных пожаров охватили территорию Республики Коми

В Республике Коми сейчас действуют девять лесных пожаров. Основная нагрузка легла на Троицко-Печорский район, где зафиксировали четыре очага возгорания.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Лесной пожар

Самый крупный пожар площадью 115 га находится в семи километрах от поселка Мирный. Там работают девять сотрудников парашютно-пожарных и десантных команд. Еще два очага в районе уже локализовали, общая площадь выгоревших земель здесь превысила 118 га.

В Сосногорском районе горят два участка общей площадью более 9 га, один из которых расположен в 26 км от Нижнего Одеса. В Вуктыльском районе зафиксировали два пожара (более 18 га), один локализован. Огонь в 27 км от Савинобора тушат десять специалистов десантной команды. В Интинском районе действует один очаг площадью 1,7 га.

Район Количество пожаров Особенности/Площадь Троицко-Печорский 4 Более 118 га (крупнейший — 115 га) Вуктыльский 2 Более 18 га Сосногорский 2 Более 9 га Интинский 1 1,7 га

Для сравнения: в июле в регионе зафиксировали 35 лесных пожаров. Всего с начала сезона огонь прошел по 2276 га территории республики, общее число возгораний достигло 101.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова