В Республике Коми сейчас действуют девять лесных пожаров. Основная нагрузка легла на Троицко-Печорский район, где зафиксировали четыре очага возгорания.
Самый крупный пожар площадью 115 га находится в семи километрах от поселка Мирный. Там работают девять сотрудников парашютно-пожарных и десантных команд. Еще два очага в районе уже локализовали, общая площадь выгоревших земель здесь превысила 118 га.
В Сосногорском районе горят два участка общей площадью более 9 га, один из которых расположен в 26 км от Нижнего Одеса. В Вуктыльском районе зафиксировали два пожара (более 18 га), один локализован. Огонь в 27 км от Савинобора тушат десять специалистов десантной команды. В Интинском районе действует один очаг площадью 1,7 га.
|Район
|Количество пожаров
|Особенности/Площадь
|Троицко-Печорский
|4
|Более 118 га (крупнейший — 115 га)
|Вуктыльский
|2
|Более 18 га
|Сосногорский
|2
|Более 9 га
|Интинский
|1
|1,7 га
Для сравнения: в июле в регионе зафиксировали 35 лесных пожаров. Всего с начала сезона огонь прошел по 2276 га территории республики, общее число возгораний достигло 101.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.