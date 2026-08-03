Российский экологический оператор создаст единый дизайн-код для площадок сбора отходов

Российский экологический оператор (РЭО) готовит единый дизайн-код для контейнерных площадок по всей стране, опираясь на опыт Удмуртии. Там уже построены точки сбора рассортированных отходов из вторичного сырья.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Контейнеры для мусора у многоэтажного дома

В РЭО разрабатывают единые требования к площадкам: их размерам, ограждениям, бакам, подъездным путям для спецтехники и удобству обслуживания. Ключевое новшество — материалы. Контейнерные площадки предлагают изготавливать из вторсырья, собранного в самих регионах. Проект планируется протестировать в туристических муниципалитетах, а затем масштабировать на всю Россию.

Прецедент уже есть. В 2023 году в селе Вавож Вавожского района появилось 10 таких точек. Ограждения для них изготовил Воткинский перерабатывающий завод из композита — смеси песка и пластика. Навесы сделаны из переработанных ПЭТ-бутылок. Проект реализовал региональный оператор "Спецавтохозяйство".

"Использование собранного в регионе пластика для создания инфраструктуры по сбору этого же пластика — это замкнутый цикл в чистом виде. Регион не только утилизирует отходы, но и получает из них готовый продукт для собственных нужд. Такая практика снижает логистические затраты на вывоз мусора на полигоны и импорт материалов для благоустройства. Если РЭО стандартизирует этот подход, регионы получат понятный алгоритм: как организовать переработку под себя и сразу использовать продукцию в городской среде", — отметил эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов