Российский экологический оператор (РЭО) готовит единый дизайн-код для контейнерных площадок по всей стране, опираясь на опыт Удмуртии. Там уже построены точки сбора рассортированных отходов из вторичного сырья.
В РЭО разрабатывают единые требования к площадкам: их размерам, ограждениям, бакам, подъездным путям для спецтехники и удобству обслуживания. Ключевое новшество — материалы. Контейнерные площадки предлагают изготавливать из вторсырья, собранного в самих регионах. Проект планируется протестировать в туристических муниципалитетах, а затем масштабировать на всю Россию.
Прецедент уже есть. В 2023 году в селе Вавож Вавожского района появилось 10 таких точек. Ограждения для них изготовил Воткинский перерабатывающий завод из композита — смеси песка и пластика. Навесы сделаны из переработанных ПЭТ-бутылок. Проект реализовал региональный оператор "Спецавтохозяйство".
"Использование собранного в регионе пластика для создания инфраструктуры по сбору этого же пластика — это замкнутый цикл в чистом виде. Регион не только утилизирует отходы, но и получает из них готовый продукт для собственных нужд. Такая практика снижает логистические затраты на вывоз мусора на полигоны и импорт материалов для благоустройства. Если РЭО стандартизирует этот подход, регионы получат понятный алгоритм: как организовать переработку под себя и сразу использовать продукцию в городской среде", — отметил эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.