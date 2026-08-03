В Красноярском крае обнаружили несоответствия в части проб кормов для животных

В Красноярском крае за семь месяцев проверили 219 проб кормов и добавок для сельскохозяйственных животных. В 27 образцах специалисты обнаружили несоответствия установленным нормам.

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Лабораторные исследования выявили отклонения по уровню влажности, содержанию жира и белка, а также по показателям токсичности и бактериальной обсемененности. В части проб нашли металлические примеси.

Показатель Значение Всего проверено проб 219 Выявлено несоответствий 27

По данным ЦОК АПК, использование таких кормов опасно для животноводства. Некачественные добавки провоцируют отравления скота, замедляют рост животных и снижают общую продуктивность хозяйств.

"Некачественные корма могут вызвать отравление животных, замедлить их рост и снизить продуктивность", — сообщили в ЦОК АПК.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов