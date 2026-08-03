В Красноярском крае обнаружили несоответствия в части проб кормов для животных

В Красноярском крае за семь месяцев проверили 219 проб кормов и добавок для сельскохозяйственных животных. В 27 образцах специалисты обнаружили несоответствия установленным нормам.
Лабораторные исследования выявили отклонения по уровню влажности, содержанию жира и белка, а также по показателям токсичности и бактериальной обсемененности. В части проб нашли металлические примеси.
|Показатель
|Значение
|Всего проверено проб
|219
|Выявлено несоответствий
|27
По данным ЦОК АПК, использование таких кормов опасно для животноводства. Некачественные добавки провоцируют отравления скота, замедляют рост животных и снижают общую продуктивность хозяйств.
"Некачественные корма могут вызвать отравление животных, замедлить их рост и снизить продуктивность", — сообщили в ЦОК АПК.
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