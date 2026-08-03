Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Казахстане впервые за 70 лет выпустили амурского тигра в дикую природу
Саперы очистили 8012,7 гектара территорий Азербайджана от боеприпасов и мин
В Кировской области доля качественных дорог в агломерации достигла 85%
Возврат авиасообщения в Смоленскую область: детали модернизации аэропорта
Небо открывает новую дорогу: в России впервые разрешили коммерческие полеты на аэростатах
Новые технологии сократят время таможенного досмотра на границе Азербайджана и Грузии
Проект Команда Дагестана ищет специалистов для управления республикой
Россияне уходят от валюты в новый финансовый тыл: один актив снова стал главным убежищем для денег
Самолетный конвейер не сбавляет ход: SJ-100 сохранит темпы выпуска до 37 бортов в год

В Красноярском крае обнаружили несоответствия в части проб кормов для животных

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярском крае за семь месяцев проверили 219 проб кормов и добавок для сельскохозяйственных животных. В 27 образцах специалисты обнаружили несоответствия установленным нормам.

Фермер в синей форме кормит коров в современном коровнике
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Фермер в синей форме кормит коров в современном коровнике

Лабораторные исследования выявили отклонения по уровню влажности, содержанию жира и белка, а также по показателям токсичности и бактериальной обсемененности. В части проб нашли металлические примеси.

Показатель Значение
Всего проверено проб 219
Выявлено несоответствий 27

По данным ЦОК АПК, использование таких кормов опасно для животноводства. Некачественные добавки провоцируют отравления скота, замедляют рост животных и снижают общую продуктивность хозяйств.

"Некачественные корма могут вызвать отравление животных, замедлить их рост и снизить продуктивность", — сообщили в ЦОК АПК.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Недвижимость
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Садоводство, цветоводство
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
В Казахстане впервые за 70 лет выпустили амурского тигра в дикую природу
Саперы очистили 8012,7 гектара территорий Азербайджана от боеприпасов и мин
В Кировской области доля качественных дорог в агломерации достигла 85%
Возврат авиасообщения в Смоленскую область: детали модернизации аэропорта
Небо открывает новую дорогу: в России впервые разрешили коммерческие полеты на аэростатах
Новые технологии сократят время таможенного досмотра на границе Азербайджана и Грузии
Проект Команда Дагестана ищет специалистов для управления республикой
Россияне уходят от валюты в новый финансовый тыл: один актив снова стал главным убежищем для денег
Самолетный конвейер не сбавляет ход: SJ-100 сохранит темпы выпуска до 37 бортов в год
Старый знакомый с новым сердцем: Lada Niva Legend вышла с двигателем 1,8 литра и новой ценой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.