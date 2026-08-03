Сотрудники карельских лесничеств вручную разбирают плотины бобров, чтобы спасти лесные дороги и мосты от подтопления. Из-за дождливого лета уровень воды в малых реках поднялся, а активность грызунов создала запруды, которые блокируют водоток.
В Лоухском центральном лесничестве отмечают, что ситуация осложнилась в Пяозерском районе. Там рабочие разбирали плотины непосредственно у опор мостов, чтобы вернуть воду в русло и предотвратить разрушение конструкций.
Для обычного водителя или лесника такие запруды означают невозможность проезда. Когда вода выходит из берегов, деревянные мосты и подъезды к ним оказываются под водой. Это блокирует доступ вглубь лесных массивов.
Проблемы с логистикой напрямую влияют на безопасность региона: без рабочих дорог патрульные не могут вовремя обнаружить очаги возгорания, а пожарные расчеты теряют драгоценное время при выезде на тушение. Также затрудняется заготовка леса в отдаленных участках.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.