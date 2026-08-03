Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый глянец уходит в прошлое: дизайнеры раскрыли секрет уютной современной кухни
В Казани строят трехэтажный терминал площадью 38 тысяч квадратных метров
Казахстан вернул тигров в естественную среду впервые за последние 70 лет
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла на 84 тысячи гектаров
Аренда складов в Московском регионе подешевела на 25% от пиковых значений
Обычный завтрак Мясникова: меню из овсянки, яиц и кофе сломало модные запреты
Модный тренд с хвойниками на участке: ниваки заставит сад выглядеть дороже и по-японски
Протесты жителей Яранского округа вынудили власти сменить место для нового полигона
ЦИК зарегистрировал 11 политических организаций для выборов в Госдуму

Бобры блокируют лесные дороги и мосты в Карелии из-за запруды

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Сотрудники карельских лесничеств вручную разбирают плотины бобров, чтобы спасти лесные дороги и мосты от подтопления. Из-за дождливого лета уровень воды в малых реках поднялся, а активность грызунов создала запруды, которые блокируют водоток.

Бобер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бобер

В Лоухском центральном лесничестве отмечают, что ситуация осложнилась в Пяозерском районе. Там рабочие разбирали плотины непосредственно у опор мостов, чтобы вернуть воду в русло и предотвратить разрушение конструкций.

Для обычного водителя или лесника такие запруды означают невозможность проезда. Когда вода выходит из берегов, деревянные мосты и подъезды к ним оказываются под водой. Это блокирует доступ вглубь лесных массивов.

Проблемы с логистикой напрямую влияют на безопасность региона: без рабочих дорог патрульные не могут вовремя обнаружить очаги возгорания, а пожарные расчеты теряют драгоценное время при выезде на тушение. Также затрудняется заготовка леса в отдаленных участках.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Приморский край
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
Еда и рецепты
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Пассажиропоток в поездах дальнего следования вырос на 3,8 процента в июле 2026 года
Жители Казани теперь могут менять наличную валюту через банкоматы Сбера
Правительство Хакасии договорилось с нефтяниками о поставках бензина на 13 заправок
В Курской области подростков на электросамокатах и мопедах начнут жестче контролировать
Жители Якутска и четырех районов республики остались без электричества из-за ливней
Шанс для редких пациентов: новый препарат поможет детям с опасным воспалением организма
Жители центра Пензы и Южной Поляны останутся без горячей воды на 12 дней
Не только поля и пашни: что на самом деле скрывает название культовой советской Нивы
Солнечное затмение 12 августа станет заметным для жителей Карелии и Северо-Запада
В минском парке разозленные осы из потревоженного гнезда покусали посетителей фестиваля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.