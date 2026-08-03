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Дороги Пензенской области оказались качественнее средних показателей по России

Россия » Поволжье » Пенза

Более 71% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Пензенской области соответствуют государственным нормативам. Об этом сообщили в областном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Вид на дорогу через поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Вид на дорогу через поле

По данным ведомства, текущий уровень качества дорожного полотна выше среднего показателя по России. До конца года доля дорог в нормативном состоянии вырастет: сейчас рабочие ремонтируют свыше 230 километров трасс по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Состояние опорной сети

Особое внимание уделяют региональной опорной сети — здесь доля качественных дорог достигает 83,17%, что также превышает общероссийские значения. С начала 2026 года в эксплуатацию сдали 47 километров таких участков.

Категория дорог Доля в нормативном состоянии
Региональные и межмуниципальные 71,66%
Региональная опорная сеть 83,17%

В опорную сеть входит трасса Городище — Никольск — Ночка. Она связывает административные центры Городищенского и Никольского районов и служит выходом в Ульяновскую область. В текущем году строители полностью обновили 12-километровый отрезок этой дороги, а в районе села Телегино уложили асфальт еще на 6 километрах.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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