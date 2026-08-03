Более 71% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Пензенской области соответствуют государственным нормативам. Об этом сообщили в областном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.
По данным ведомства, текущий уровень качества дорожного полотна выше среднего показателя по России. До конца года доля дорог в нормативном состоянии вырастет: сейчас рабочие ремонтируют свыше 230 километров трасс по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
Особое внимание уделяют региональной опорной сети — здесь доля качественных дорог достигает 83,17%, что также превышает общероссийские значения. С начала 2026 года в эксплуатацию сдали 47 километров таких участков.
|Категория дорог
|Доля в нормативном состоянии
|Региональные и межмуниципальные
|71,66%
|Региональная опорная сеть
|83,17%
В опорную сеть входит трасса Городище — Никольск — Ночка. Она связывает административные центры Городищенского и Никольского районов и служит выходом в Ульяновскую область. В текущем году строители полностью обновили 12-километровый отрезок этой дороги, а в районе села Телегино уложили асфальт еще на 6 километрах.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.