Дороги Пензенской области оказались качественнее средних показателей по России

Более 71% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Пензенской области соответствуют государственным нормативам. Об этом сообщили в областном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

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По данным ведомства, текущий уровень качества дорожного полотна выше среднего показателя по России. До конца года доля дорог в нормативном состоянии вырастет: сейчас рабочие ремонтируют свыше 230 километров трасс по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Состояние опорной сети

Особое внимание уделяют региональной опорной сети — здесь доля качественных дорог достигает 83,17%, что также превышает общероссийские значения. С начала 2026 года в эксплуатацию сдали 47 километров таких участков.

Категория дорог Доля в нормативном состоянии Региональные и межмуниципальные 71,66% Региональная опорная сеть 83,17%

В опорную сеть входит трасса Городище — Никольск — Ночка. Она связывает административные центры Городищенского и Никольского районов и служит выходом в Ульяновскую область. В текущем году строители полностью обновили 12-километровый отрезок этой дороги, а в районе села Телегино уложили асфальт еще на 6 километрах.

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