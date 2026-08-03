Штрафы за парковку принесли Краснодару больше денег, чем оплата стоянок

Платные парковки Краснодара принесли городскому дорожному фонду 641,6 млн рублей за первые шесть месяцев 2026 года. Это на 43,7% больше, чем за тот же период прошлого года, когда сумма составила 446,1 млн рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Автомобильная парковка

Больше половины всех сборов принесли не сами водители, оплатившие стоянку, а нарушители. Основным источником дохода стали штрафы за неоплату парковочного места.

Источник поступлений Сумма (млн рублей) Оплата парковочных сессий 220,7 Административные штрафы 420,8 Итого за полугодие 641,6

Все собранные деньги уходят в муниципальный дорожный фонд. Город тратит их на строительство новых дорог, реконструкцию старых, текущий и капитальный ремонт инфраструктуры.

"Объем поступлений в дорожный фонд Краснодара от эксплуатации платных парковок по итогам первого полугодия 2026 года достиг 641,6 млн рублей", — сообщил заместитель главы города Владимир Архипов.

На начало 2026 года в краевой столице работают 331 муниципальная парковка. Всего на них размещается до 14,5 тыс. автомобилей. Рост сборов указывает на то, что контроль за стоянками в центре города ужесточился, а количество людей, готовых платить за место, выросло.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов