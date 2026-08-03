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Штрафы за парковку принесли Краснодару больше денег, чем оплата стоянок

Россия » Юг » Краснодар

Платные парковки Краснодара принесли городскому дорожному фонду 641,6 млн рублей за первые шесть месяцев 2026 года. Это на 43,7% больше, чем за тот же период прошлого года, когда сумма составила 446,1 млн рублей.

Автомобильная парковка
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомобильная парковка

Больше половины всех сборов принесли не сами водители, оплатившие стоянку, а нарушители. Основным источником дохода стали штрафы за неоплату парковочного места.

Источник поступлений Сумма (млн рублей)
Оплата парковочных сессий 220,7
Административные штрафы 420,8
Итого за полугодие 641,6

Все собранные деньги уходят в муниципальный дорожный фонд. Город тратит их на строительство новых дорог, реконструкцию старых, текущий и капитальный ремонт инфраструктуры.

"Объем поступлений в дорожный фонд Краснодара от эксплуатации платных парковок по итогам первого полугодия 2026 года достиг 641,6 млн рублей", — сообщил заместитель главы города Владимир Архипов.

На начало 2026 года в краевой столице работают 331 муниципальная парковка. Всего на них размещается до 14,5 тыс. автомобилей. Рост сборов указывает на то, что контроль за стоянками в центре города ужесточился, а количество людей, готовых платить за место, выросло.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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