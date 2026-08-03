В Кировской области расширили площади пашни под осеннюю обработку. По данным на конец июля, объем обрабатываемых земель вырос на 2000 гектаров относительно прошлого года.
Ход работ проверил губернатор Александр Соколов в ходе заседания правительства. Глава региона связал положительную динамику с подготовкой земель к посевам, которую провели аграрии совместно с государственными структурами. По мнению Соколова, соблюдение сроков сельхозработ напрямую влияет на будущий урожай и стабильность отрасли.
"Своевременное выполнение сельскохозяйственных работ обеспечивает урожайность и стабильное производство в регионе", — отметил Александр Соколов.
Чтобы ускорить обработку пашни, правительство области пересмотрело подход к использованию ресурсов. Решили провести дополнительную ревизию состояния земельных участков и наладить взаимодействие между профильными департаментами.
|Показатель
|Значение/Мера
|Прирост площади обрабатываемой пашни
|+2000 гектаров
|Инструменты контроля
|Дополнительная проверка участков
|Организационные решения
|Координация действий департаментов
Сельхозпредприятия региона продолжают выполнять план по осенней обработке земель.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.