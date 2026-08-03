В Кировской области увеличили площади пашни под осеннюю обработку

В Кировской области расширили площади пашни под осеннюю обработку. По данным на конец июля, объем обрабатываемых земель вырос на 2000 гектаров относительно прошлого года.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осенний пейзаж с полем

Ход работ проверил губернатор Александр Соколов в ходе заседания правительства. Глава региона связал положительную динамику с подготовкой земель к посевам, которую провели аграрии совместно с государственными структурами. По мнению Соколова, соблюдение сроков сельхозработ напрямую влияет на будущий урожай и стабильность отрасли.

"Своевременное выполнение сельскохозяйственных работ обеспечивает урожайность и стабильное производство в регионе", — отметил Александр Соколов.

Меры по ускорению подготовки земель

Чтобы ускорить обработку пашни, правительство области пересмотрело подход к использованию ресурсов. Решили провести дополнительную ревизию состояния земельных участков и наладить взаимодействие между профильными департаментами.

Показатель Значение/Мера Прирост площади обрабатываемой пашни +2000 гектаров Инструменты контроля Дополнительная проверка участков Организационные решения Координация действий департаментов

Сельхозпредприятия региона продолжают выполнять план по осенней обработке земель.

Экспертная проверка:

аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов