Рынок ипотеки в Татарстане демонстрирует резкий рост по сравнению с прошлым годом, хотя показатели всё еще далеки от пиков предыдущих лет. В июне 2026 года республика выдала 3,6 тысячи кредитов на сумму 17,1 млрд рублей. Согласно статистике Банка России, количество сделок выросло на 57,8%, а общий объем финансирования увеличился на 62,3% относительно июня 2025 года.
|Показатель (июнь)
|2025 год
|2026 год
|Количество кредитов, шт.
|~2 270
|3 600
|Объем выдачи, млрд руб.
|10,5
|17,1
|Средняя ставка, %
|7,6%
|9,1%
Средний чек ипотечного займа в республике немного вырос — до 4,8 млн рублей (плюс 2,8% к прошлому году). За первое полугодие 2026 года татарстанцы оформили 16,7 тысячи кредитов на общую сумму 76 млрд рублей.
При этом заемщики стали выбирать более короткие сроки погашения: средний период кредитования сократился до 25,7 года. Одновременно с этим выросла стоимость заимствований — средневзвешенная ставка поднялась до 9,1%.
Общий долг жителей Татарстана по ипотеке на 1 июля 2026 года составил 748,3 млрд рублей. За год задолженность выросла на 12%, а с начала текущего года сумма долгов увеличилась на 15,7 млрд рублей.
Несмотря на положительную динамику относительно 2025 года, рынок не вернулся к рекордам 2024-го. В июне того года республика зафиксировала максимум: 7,8 тысячи выданных кредитов на сумму 30,6 млрд рублей.
"Рост объемов ипотеки на фоне повышения ставок может свидетельствовать о перестройке спроса. Заемщики адаптируются к новым условиям, при этом общая сумма задолженности продолжает расти, что говорит о высокой востребованности жилья в регионе", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.