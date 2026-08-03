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Объёмы ипотеки в Татарстане резко выросли по сравнению с 2025 годом

Россия » Поволжье » Казань

Рынок ипотеки в Татарстане демонстрирует резкий рост по сравнению с прошлым годом, хотя показатели всё еще далеки от пиков предыдущих лет. В июне 2026 года республика выдала 3,6 тысячи кредитов на сумму 17,1 млрд рублей. Согласно статистике Банка России, количество сделок выросло на 57,8%, а общий объем финансирования увеличился на 62,3% относительно июня 2025 года.

Наследство и ипотека
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Наследство и ипотека
Показатель (июнь) 2025 год 2026 год
Количество кредитов, шт. ~2 270 3 600
Объем выдачи, млрд руб. 10,5 17,1
Средняя ставка, % 7,6% 9,1%

Средний чек ипотечного займа в республике немного вырос — до 4,8 млн рублей (плюс 2,8% к прошлому году). За первое полугодие 2026 года татарстанцы оформили 16,7 тысячи кредитов на общую сумму 76 млрд рублей.

При этом заемщики стали выбирать более короткие сроки погашения: средний период кредитования сократился до 25,7 года. Одновременно с этим выросла стоимость заимствований — средневзвешенная ставка поднялась до 9,1%.

Общий долг жителей Татарстана по ипотеке на 1 июля 2026 года составил 748,3 млрд рублей. За год задолженность выросла на 12%, а с начала текущего года сумма долгов увеличилась на 15,7 млрд рублей.

Несмотря на положительную динамику относительно 2025 года, рынок не вернулся к рекордам 2024-го. В июне того года республика зафиксировала максимум: 7,8 тысячи выданных кредитов на сумму 30,6 млрд рублей.

"Рост объемов ипотеки на фоне повышения ставок может свидетельствовать о перестройке спроса. Заемщики адаптируются к новым условиям, при этом общая сумма задолженности продолжает расти, что говорит о высокой востребованности жилья в регионе", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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