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Региональный липидный центр начал работу в Республиканской клинической больнице Крыма

Россия » Юг » Симферополь

В Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко в Симферополе начал работу Региональный липидный центр. Новое подразделение создано на базе существующего Центра управления сердечно-сосудистыми рисками и станет точкой входа для пациентов с нарушениями обмена холестерина — одной из главных причин ранних инфарктов, инсультов и ампутаций ног.

Холестериновая бляшка
Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холестериновая бляшка

Задача центра — не просто лечить, а выстроить систему: от раннего выявления дислипидемии до подбора современной терапии для людей с высоким сердечно-сосудистым риском. В Крымском министерстве здравоохранения отмечают, что спрос на такую помощь огромен: нарушения липидного обмена встречаются у большинства взрослого населения, а без контроля они беспрекословно ведут к атеросклерозу сосудов сердца, мозга и нижних конечностей.

Как это работает

Крымские кардиологи и терапевты не начинали с нуля. Перед запуском центра специалисты РКБ прошли стажировки в ведущих федеральных клиниках: НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова, НМИЦ имени В. А. Алмазова и клинической группе "Медси". Переняли протоколы диагностики, схемы медикаментозной терапии и, что важно, аппаратные методы коррекции — в частности, липидный аферез (процедура, при которой из крови пациента аппаратно удаляют "плохие" фракции липидов).

Теперь такая помощь доступна на месте. Пациентов будут направлять в центр по показаниям: тяжелые наследственные формы гиперхолестеринемии, непереносимость статинов, перенесенные сердечно-сосудистые катастрофы на фоне неконтролируемых липидов. Работа построена по принципу "одного окна": консультация, углубленное обследование, назначение терапии и динамическое наблюдение — в одной больнице.

Почему это важно для региона

Системная работа липидного центра — это ставка на профилактику тяжелых осложнений. Цель — снизить инвалидизацию, удержать людей в активной жизни и снять часть нагрузки с реанимаций и сосудистых хирургов, которые сейчас оперируют уже запущенные случаи.

"Когда мы говорим о национальных проектах и развитии регионов, речь именно о таких конкретных технологиях, которые перекладывают фокус с дорогой экстренной хирургии на доступную целевую профилактику. Для Крыма, где доля старшего возраста высока, а миграционный приток не всегда компенсирует потери трудовой силы, сохранение работоспособности 50-летних — это вопрос экономической безопасности территории", — пояснила эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова.
Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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