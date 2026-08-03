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В Тамбове завершают расчистку русла реки Цны по проекту Вода России

Россия » Центр » Тамбов

В Тамбове завершают расчистку русла реки Цны по проекту "Вода России". На текущий момент работы выполнены на 94%.

Река на закате с летающими насекомыми
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Река на закате с летающими насекомыми

Контракт на очистку реки заключили в апреле 2023 года с местной компанией ООО "Стинэк" под руководством Ильи Комарова. Общая сумма договора превышает 358 миллионов рублей, из них подрядчик уже получил выплаты на 317,8 миллиона. Официальный срок завершения работ — до 10 августа 2026 года.

"Несмотря на объективные сложности, связанные с увеличением объема изъятия донных отложений с 380 до 440 тысяч кубических метров, а также с нарушениями логистических связей по поставкам топлива, срок исполнения государственного контракта остается прежним. Сейчас идет добор донных отложений, которые не были учтены в изначальной редакции проекта, при этом срок работ по техзаданию не продлевался. Достичь результатов планируем в конце августа, инструментальное подтверждение и приемка работ будут по факту в августе — сентябре", — написал министр экологии и природных ресурсов области Дмитрий Сомов.

Для ускорения процесса 3 августа подрядчик начал переброску двух дополнительных землесосных машин. Сейчас на воде работают два земснаряда и амфибия-экскаватор.

Несмотря на движение к финишу, министр экологии предупредил: после окончания срока действия контракта к организации применят штрафные санкции за допущенные нарушения.

Контрольные замеры

Специалисты Росводресурсов пытались провести проверку русла с помощью спецтехники, но из-за сложной воздушной обстановки вылет был невозможен. В начале этой недели оборудование удалось запустить всего на несколько часов. Результаты этих замеров ждут сейчас, а основные контрольные промеры назначены на конец августа.

Показатель Значение
Стоимость контракта > 358 млн рублей
Выплачено подрядчику 317,8 млн рублей
Объем извлеченного ила (факт) 440 тыс. куб. м (вместо 380 тыс.)
Текущая готовность 94%

Для жителей Тамбова расчистка русла означает снижение риска подтоплений и улучшение гидрологического режима реки, что важно для экологии городского округа и работы прибрежной инфраструктуры.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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