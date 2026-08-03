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Колесо обозрения в Рыбинске изменит систему управления после критического отказа электроники

Россия » Центр » Ярославль

Колесо обозрения, где 28 июля застряли люди, не будет работать до завершения технической экспертизы. По предварительным данным, причиной остановки стал выход из строя частотного преобразователя немецкого производства — узла, который управляет электроприводом колеса.

Рыбинск, Ярославская область, Красный Гостиный двор
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Рыбинск, Ярославская область, Красный Гостиный двор

Поломка оказалась критической: запустить привод или провернуть конструкцию вручную не удалось. Спасателям пришлось эвакуировать людей из кабинок с помощью автолестницы. Руководство аттракциона сообщило, что уже связалось со всеми пострадавшими и выплатило им компенсации.

Почему не помог резервный генератор

Администрация объяснила, почему стандартные системы безопасности не решили проблему на месте. На объекте установлен дизель-генератор мощностью 60 кВт, но он страхует только от отключения электричества в сети. Поскольку сломался сам элемент управления приводом, подача тока из альтернативного источника не могла вернуть колесо в движение.

"Расчетный ресурс, по данным производителя, составляет более 10 000 часов работы. Для установления точной причины произошедшего узел направят официальному дилеру и производителю в Санкт-Петербург для диагностики", — сообщили в администрации.

Что изменится в работе аттракциона

Чтобы избежать повторения ситуации, технические специалисты планируют закупить два запасных преобразователя. Также они обсуждают с изготовителем возможность переработки системы: нужно добавить функцию ручного перемещения колеса на случай внезапного отказа электроники.

До открытия аттракциона выполнят следующие условия:

  • специалисты и операторы пройдут дополнительное обучение;
  • аккредитованная организация проведет внеплановую проверку оборудования;
  • производитель даст заключение по причинам поломки узла.

Ранее аттракцион проходил все плановые осмотры, которые не выявили дефектов и подтвердили его безопасность.

Параметр Данные / Статус
Причина остановки Поломка частотного преобразователя (Германия)
Мощность резервного генератора 60 кВт
Заявленный ресурс узла более 10 000 часов
Текущий статус аттракциона Остановлен до завершения проверок
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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