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Расчистка русла реки Лососинка помогла избежать подтопления Петрозаводска

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Специалисты "Карелприроды" расчистили русло реки Лососинка и зону Лососинской плотины от заторов из веток и бревен. Преграды мешали сбросу воды из водохранилища, что создавало риск подтопления прибрежных территорий Петрозаводска.

Петрозаводск
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Петрозаводск

В ходе обследования русла ниже по течению сотрудники обнаружили поперечные запруды из природного мусора. Такие заторы блокируют нормальный ток воды и затрудняют регулирование уровня в водохранилище, что может привести к выходу реки из берегов.

"Специалисты "Карелприрода" расчистили русло реки от естественных преград и обеспечили беспрепятственное прохождение воды через плотину и далее по течению. В настоящее время гидротехническое сооружение плотина "Лососинская" работает в штатном режиме, мониторинг уровня воды в водохранилище производится ежедневно", — сообщили в учреждении.

Для предотвращения аварийных ситуаций в ведомстве проводят регулярные работы. Так, в июне этого года водолазы очистили сороудерживающую решетку плотины от наплавного мусора.

Почему это важно для города

Лососинка проходит через жилые и рекреационные зоны Петрозаводска. Любая запруда в верхнем течении или на плотине превращает русло в естественную чашу, которая при переполнении быстро выливается на улицы и в парки. Своевременная расчистка русла позволяет инженерам точно управлять сбросом воды и избегать затопления городской инфраструктуры.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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