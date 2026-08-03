Губернатор Курской области сообщил о нехватке топлива в районах без крупных АЗС

В Курской области стабилизировали ситуацию с поставками бензина. Очереди на заправках в областном центре полностью исчезли, но проблема сохраняется в ряде районов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС с дорожными конусами

По словам заместителя губернатора Сергея Фофанова, сейчас топливо поставляют в обычном режиме. Основная трудность касается населенных пунктов, где работают только независимые АЗС. Частные операторы не всегда стабильно получают ресурсы, что приводит к дефициту топлива для местных жителей.

Тип заправки Количество в регионе Независимые операторы 87 Крупные нефтяные компании (ВИК) 57 Итого 142

Для водителей в районах, где нет крупных сетей, ситуация остается сложной. В таких местах частники либо вовсе не привозят топливо, либо завышают цены.

"В районах, где нет АЗС вертикально интегрированных компаний, практически нет топлива", — сообщил губернатор.

Чтобы решить проблему, власти пытаются привлечь крупные нефтяные холдинги в конкретные точки. Сейчас переговоры ведутся по Железогорску (где на весь город работает одна такая заправка), а также по Мантуровскому и Пристенскому районам.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов