В Курской области стабилизировали ситуацию с поставками бензина. Очереди на заправках в областном центре полностью исчезли, но проблема сохраняется в ряде районов.
По словам заместителя губернатора Сергея Фофанова, сейчас топливо поставляют в обычном режиме. Основная трудность касается населенных пунктов, где работают только независимые АЗС. Частные операторы не всегда стабильно получают ресурсы, что приводит к дефициту топлива для местных жителей.
|Тип заправки
|Количество в регионе
|Независимые операторы
|87
|Крупные нефтяные компании (ВИК)
|57
|Итого
|142
Для водителей в районах, где нет крупных сетей, ситуация остается сложной. В таких местах частники либо вовсе не привозят топливо, либо завышают цены.
"В районах, где нет АЗС вертикально интегрированных компаний, практически нет топлива", — сообщил губернатор.
Чтобы решить проблему, власти пытаются привлечь крупные нефтяные холдинги в конкретные точки. Сейчас переговоры ведутся по Железогорску (где на весь город работает одна такая заправка), а также по Мантуровскому и Пристенскому районам.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.