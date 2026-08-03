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Губернатор Курской области сообщил о нехватке топлива в районах без крупных АЗС

Россия » Центр » Курск

В Курской области стабилизировали ситуацию с поставками бензина. Очереди на заправках в областном центре полностью исчезли, но проблема сохраняется в ряде районов.

Закрытая АЗС с дорожными конусами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС с дорожными конусами

По словам заместителя губернатора Сергея Фофанова, сейчас топливо поставляют в обычном режиме. Основная трудность касается населенных пунктов, где работают только независимые АЗС. Частные операторы не всегда стабильно получают ресурсы, что приводит к дефициту топлива для местных жителей.

Тип заправки Количество в регионе
Независимые операторы 87
Крупные нефтяные компании (ВИК) 57
Итого 142

Для водителей в районах, где нет крупных сетей, ситуация остается сложной. В таких местах частники либо вовсе не привозят топливо, либо завышают цены.

"В районах, где нет АЗС вертикально интегрированных компаний, практически нет топлива", — сообщил губернатор.

Чтобы решить проблему, власти пытаются привлечь крупные нефтяные холдинги в конкретные точки. Сейчас переговоры ведутся по Железогорску (где на весь город работает одна такая заправка), а также по Мантуровскому и Пристенскому районам.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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