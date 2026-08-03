Производство молока в Кировской области выросло на 12% за полугодие

Кировская область наращивает производство молока: по итогам первого полугодия объем продукции вырос на 12% и превысил 150 тысяч тонн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов во время оперативного совещания, где обсудили задачи аграрного сектора до 2026 года.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Фермер за работой на молочной ферме

Рост показателей обеспечили государственные субсидии на покупку кормов и оборудования, а также обновление технологий на фермах. Власти планируют увеличить объемы производства еще на 15% до конца текущего года. Это позволит области меньше полагаться на завоз молочной продукции из других регионов.

Показатель Значение / Цель Производство молока (на конец июня) более 150 тыс. тонн Прирост за полугодие (к прошлому году) +12% Целевой рост по итогам года +15%

Параллельно с развитием животноводства в области модернизируют молочные заводы. Цель — улучшить качество готовых продуктов и ускорить переработку сырья.

"Развитие молочного скота и увеличение объемов производства молока — важный элемент реализации национальной программы "Агропродукция России" в Кировской области", — подчеркнул Александр Соколов.

Для региона развитие этой отрасли означает не только продовольственную безопасность, но и поддержку сельских территорий через создание рабочих мест на модернизированных предприятиях.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов