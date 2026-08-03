Кировская область наращивает производство молока: по итогам первого полугодия объем продукции вырос на 12% и превысил 150 тысяч тонн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов во время оперативного совещания, где обсудили задачи аграрного сектора до 2026 года.
Рост показателей обеспечили государственные субсидии на покупку кормов и оборудования, а также обновление технологий на фермах. Власти планируют увеличить объемы производства еще на 15% до конца текущего года. Это позволит области меньше полагаться на завоз молочной продукции из других регионов.
|Показатель
|Значение / Цель
|Производство молока (на конец июня)
|более 150 тыс. тонн
|Прирост за полугодие (к прошлому году)
|+12%
|Целевой рост по итогам года
|+15%
Параллельно с развитием животноводства в области модернизируют молочные заводы. Цель — улучшить качество готовых продуктов и ускорить переработку сырья.
"Развитие молочного скота и увеличение объемов производства молока — важный элемент реализации национальной программы "Агропродукция России" в Кировской области", — подчеркнул Александр Соколов.
Для региона развитие этой отрасли означает не только продовольственную безопасность, но и поддержку сельских территорий через создание рабочих мест на модернизированных предприятиях.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.