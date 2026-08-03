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Легкая промышленность и металлообработка стали точками роста в Саратовской области

Россия » Поволжье » Саратов

Легкая промышленность и металлообработка стали точками роста в экономике Саратовской области. О текущем состоянии отраслей сообщил министр промышленности и энергетики региона Михаил Торгашин.

Швея
Фото: unsplash.com by Collab Media is licensed under Free to use under the Unsplash License
Швея

Основной импульс в швейном секторе обеспечивают Группа компаний БТК и бренд "Телодвижения". Последний превратился из локального производства в крупного игрока с несколькими площадками по всему региону. Принципиально важно, что бизнес развивает не только областной центр, но и восстанавливает производственную базу в районах, открывая там швейные цеха.

"Это достаточно новое для нас предприятие, но оно показывает хорошую положительную динамику… нам крайне приятно, что они уделяют внимание развитию не только областного центра, но и открывают и восстанавливают швейные предприятия, которые были на территории Саратовской области, в районах", — отметил Михаил Торгашин.

Параллельно растет сектор металлообработки, который входит в структуру машиностроения. По данным министерства, ряд предприятий отрасли демонстрируют уверенный рост показателей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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