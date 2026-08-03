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Жители Казани теперь могут менять наличную валюту через банкоматы Сбера

Россия » Поволжье » Казань

С 1 апреля жители Казани могут обменять наличную валюту через банкоматы Сбера. Раньше для этой операции приходилось посещать специализированные отделения банка.

Банкоматы Сбербанка
Фото: Openverse by IvanA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банкоматы Сбербанка

В устройствах доступны доллары США, евро, турецкие лиры и ряд других валют. Чтобы провести сделку, клиенту нужно предъявить паспорт и карту банка. Курс конвертации соответствует значениям Центрального банка РФ.

Параметр Условие
Доступные валюты USD, EUR, TRY и др.
Необходимые документы Паспорт, банковская карта
Курс обмена ЦБ РФ

Перенос услуги в банкоматы убирает привязку к графику работы офисов и сокращает очереди. В Сбере заявляют, что технические решения обеспечивают безопасность операций с наличными.

"В банкоматах предусмотрены все необходимые меры безопасности при работе с наличными деньгами", — сообщили представители Сбербанка.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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