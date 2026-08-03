Жители Казани теперь могут менять наличную валюту через банкоматы Сбера

С 1 апреля жители Казани могут обменять наличную валюту через банкоматы Сбера. Раньше для этой операции приходилось посещать специализированные отделения банка.

Фото: Openverse by IvanA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банкоматы Сбербанка

В устройствах доступны доллары США, евро, турецкие лиры и ряд других валют. Чтобы провести сделку, клиенту нужно предъявить паспорт и карту банка. Курс конвертации соответствует значениям Центрального банка РФ.

Параметр Условие Доступные валюты USD, EUR, TRY и др. Необходимые документы Паспорт, банковская карта Курс обмена ЦБ РФ

Перенос услуги в банкоматы убирает привязку к графику работы офисов и сокращает очереди. В Сбере заявляют, что технические решения обеспечивают безопасность операций с наличными.

"В банкоматах предусмотрены все необходимые меры безопасности при работе с наличными деньгами", — сообщили представители Сбербанка.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов