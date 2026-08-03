Жители Казани теперь могут менять наличную валюту через банкоматы Сбера

С 1 апреля жители Казани могут обменять наличную валюту через банкоматы Сбера. Раньше для этой операции приходилось посещать специализированные отделения банка.
В устройствах доступны доллары США, евро, турецкие лиры и ряд других валют. Чтобы провести сделку, клиенту нужно предъявить паспорт и карту банка. Курс конвертации соответствует значениям Центрального банка РФ.
|Параметр
|Условие
|Доступные валюты
|USD, EUR, TRY и др.
|Необходимые документы
|Паспорт, банковская карта
|Курс обмена
|ЦБ РФ
Перенос услуги в банкоматы убирает привязку к графику работы офисов и сокращает очереди. В Сбере заявляют, что технические решения обеспечивают безопасность операций с наличными.
"В банкоматах предусмотрены все необходимые меры безопасности при работе с наличными деньгами", — сообщили представители Сбербанка.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.