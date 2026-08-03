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Правительство Хакасии договорилось с нефтяниками о поставках бензина на 13 заправок

Россия » Сибирь » Абакан

Правительство Хакасии договорилось с "Роснефтью" и "Газпромнефтью" о дополнительных поставках бензина на 13 автозаправок республики. Решение принято на оперативном совещании, посвящённом ситуации на топливном рынке.

Очередь на автозаправке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Очередь на автозаправке

В Абакане подтянули снабжение пяти станций, в Саяногорске — ещё одной. Гарантированные объёмы пойдут в посёлки Вершина Тёи, Бирикчуль, Бискамжу и Балыксу. Отдельно проробовали вопрос по Боградскому и Орджоникидзевскому районам: там по одной АЗС на всю округу, и они кормят топливом не только жителей, но и фермеров в разгар полевых работ.

С частными заправками работают в ручном режиме — координируют каждую поставку. За ценниками следит антимонопольное ведомство. Глава республики поставил задачу: не допустить наценок на волне дефицита и убрать очереди, в которых люди стоят часами.

Главный акцент — на отдалённых территориях, где выбора у водителей нет. Если в городе можно доехать до другой станции, то в селе с единственной АЗС перебои с топливом блокируют и быт, и сельхозработы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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