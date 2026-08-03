Жители Якутска и четырех районов республики остались без электричества из-за ливней

Сильный ветер и ливни оставили без электричества жителей Якутска и четырех районов республики. Специалисты Центральных электрических сетей сейчас восстанавливают поврежденные линии в столице Саха, а также в Чурапчинском, Таттинском, Мегино-Кангаласском и Амгинском улусах.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Линии электропередач на фоне электростанции на закате

Аварийные бригады работают круглосуточно. Энергетики будут устранять поломки до полного восстановления подачи тока во всех жилых домах и социальных объектах.

Территории с отключениями Статус работ Якутск, Чурапчинский, Таттинский, Мегино-Кангаласский и Амгинский улусы Восстановление линий в режиме 24/7

В "Якутскэнерго" призывают жителей не приближаться к оборванным проводам и поврежденным энергообъектам. Это смертельно опасно, особенно во время дождя.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова