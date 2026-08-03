Жители Якутска и четырех районов республики остались без электричества из-за ливней

Сильный ветер и ливни оставили без электричества жителей Якутска и четырех районов республики. Специалисты Центральных электрических сетей сейчас восстанавливают поврежденные линии в столице Саха, а также в Чурапчинском, Таттинском, Мегино-Кангаласском и Амгинском улусах.
Аварийные бригады работают круглосуточно. Энергетики будут устранять поломки до полного восстановления подачи тока во всех жилых домах и социальных объектах.
|Территории с отключениями
|Статус работ
|Якутск, Чурапчинский, Таттинский, Мегино-Кангаласский и Амгинский улусы
|Восстановление линий в режиме 24/7
В "Якутскэнерго" призывают жителей не приближаться к оборванным проводам и поврежденным энергообъектам. Это смертельно опасно, особенно во время дождя.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.