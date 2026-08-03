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В Курской области подростков на электросамокатах и мопедах начнут жестче контролировать

Россия » Центр » Курск

В регионе планируют ужесточить контроль за подростками на электросамокатах, мопедах и мотоциклах. Власти предлагают изымать технику и отправлять её на штрафстоянки, чтобы снизить число аварий с детьми.

Электросамокат
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Электросамокат

Статистика за июнь и июль показывает рост травматизма среди несовершеннолетних. Причины — игнорирование правил дорожного движения подростками и невнимательность родителей.

Вид транспорта Количество пострадавших детей (за 2 месяца)
Электросамокаты 4
Мотоциклы 5
Мопеды 2
Квадроциклы 2

Ситуация обострилась в последнее время. Только за одну неделю семь детей получили травмы, передвигаясь на мото- и велотранспорте.

"Предлагаю усилить контроль за этой категорией участников дорожного движения и в тех случаях, когда это предусмотрено законом, изымать у детей транспорт с помещением на штрафстоянку. К сожалению, иногда это единственная мера, которая может сохранить жизнь подростка — изъять транспорт, который купили его любящие родители", — сообщил замгубернатора Олег Горячев.

Для обычного родителя или подростка такие меры означают, что покупка мощного мопеда или самоката без должного контроля за обучением правилам ПДД может закончиться не только штрафом, но и потерей техники.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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