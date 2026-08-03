Жители центра Пензы и Южной Поляны останутся без горячей воды на 12 дней

Жители центральной части города и микрорайона Южная Поляна останутся без горячей воды со вторника, 4 августа. Специалисты проведут испытания трубопроводов на прочность.
Подача ресурса прекратится по ряду адресов в центре и прилегающих районах. Срок проведения работ составит 12 дней — подачу воды планируют восстановить к 16 августа.
|Улица / Проезд
|Дома без горячей воды
|Красная
|33а, 49, 54, 64, 64а, 65, 68, 74
|Калинина
|74, 76, 80, 97, 97Б, 99а, 100, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 108а, 109, 110, 110а, 111, 113, 117а, 119а, 119Б, 121, 123
|Лобачевского (включая 1-й и 2-й проезды)
|ул. Лобачевского: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 1-й проезд: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; 2-й проезд: 1/20
|Гоголя
|14, 26, 31, 41, 43, 81, 83, 85
|Краснова
|32, 36, 38, 40, 45, 50, 54, 58
|Куйбышева, Лермонтова, Карла Маркса
|Куйбышева: 10, 10а, 11; Лермонтова: 3, 14; Карла Маркса: 2, 5, 8
|Другие адреса
|Володарского, 1; Металлистов, 2; Ватутина, 8, 10; Набережная Реки Мойки, 2а, 7, 41а, 43а, 51; Свердлова, 11, 77, 79; Терновского, 19, 21а
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.