Жители центра Пензы и Южной Поляны останутся без горячей воды на 12 дней

Жители центральной части города и микрорайона Южная Поляна останутся без горячей воды со вторника, 4 августа. Специалисты проведут испытания трубопроводов на прочность.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Кухонный смеситель

Подача ресурса прекратится по ряду адресов в центре и прилегающих районах. Срок проведения работ составит 12 дней — подачу воды планируют восстановить к 16 августа.

Улица / Проезд Дома без горячей воды Красная 33а, 49, 54, 64, 64а, 65, 68, 74 Калинина 74, 76, 80, 97, 97Б, 99а, 100, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 108а, 109, 110, 110а, 111, 113, 117а, 119а, 119Б, 121, 123 Лобачевского (включая 1-й и 2-й проезды) ул. Лобачевского: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 1-й проезд: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; 2-й проезд: 1/20 Гоголя 14, 26, 31, 41, 43, 81, 83, 85 Краснова 32, 36, 38, 40, 45, 50, 54, 58 Куйбышева, Лермонтова, Карла Маркса Куйбышева: 10, 10а, 11; Лермонтова: 3, 14; Карла Маркса: 2, 5, 8 Другие адреса Володарского, 1; Металлистов, 2; Ватутина, 8, 10; Набережная Реки Мойки, 2а, 7, 41а, 43а, 51; Свердлова, 11, 77, 79; Терновского, 19, 21а