Солнечное затмение 12 августа станет заметным для жителей Карелии и Северо-Запада

Вечером 12 августа жители Карелии и других регионов Северо-Запада увидят солнечное затмение. Пик явления наступит в 20:46 по московскому времени и продлится чуть более двух минут.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огненное кольцо затмения

В европейской части России будет заметно частное затмение. Наиболее выраженным оно станет в Петрозаводске, Мурманске, Пскове и Санкт-Петербурге — в этих городах Луна закроет Солнце более чем на 80%. В южных районах явление будет почти незаметно.

"На территории европейской части России будет видно лишь частное затмение. Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах", — рассказал астроном.

Общий период затмения продлится с 18:34 до 22:58. Помимо России, явление заметят в Европе, Африке, Северной Америке и океанских акваториях. Полная фаза будет доступна только в Исландии, Испании, восточной Гренландии и на полуострове Таймыр.

Помимо этого события, в августе ожидают метеорный поток из созвездия Персея и частное затмение Луны.